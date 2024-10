解決掉髮、分叉煩惱 這瓶不到10元護髮油3.5萬人說讚

Wild Growth 生髮油。圖取自Amazon.com

是否有脫髮的煩惱?是否受到頭髮分叉的困擾?是否希望頭髮更柔軟、更堅韌?社媒現在都在推介一款名為「Wild Growth 生髮油」,只在亞馬遜 有售。

據悉,這款生髮油是使用了椰子油、橄欖油、荷荷巴(jojoba)油、南瓜籽油等混合物以及其他天然成分,有助促進濃密、長長的頭髮生長。商品介紹指它促進濃密長髮生長、使頭髮柔軟不打結、讓頭髮更有延展性及蓬鬆、濃縮配方、縮短頭髮吹乾時間。

根據分析其配方成份,椰子油與荷荷芭油都有助於滋潤頭髮,同時修復分叉髮尾,使新頭髮生長保持水潤健康;橄欖油有助於刺激生長,其中包括強化毛囊及促進頭髮生長;南瓜籽油不僅適用於秋季食譜 ,更可以促進測試對象的頭髮生長,除會促進頭髮長得更長更強之外,還可以軟化和梳理頭髮,減少吹乾時間,這也有助減少對頭髮造成的熱損傷。

這難怪乎這款生髮油在亞馬遜的廣告中指出,它會促進濃密長髮生長、使頭髮柔軟及不打結、讓頭髮更有延展性和蓬鬆、由於是濃縮配方,故也會縮短頭髮吹乾時間。

在亞馬遜商品欄目內,這款生髮油已有超過2萬6500個五星級評分,3.5萬人點讚。有許多人對使用後,因為頭髮髮質的改善以及斷裂減少而感到驚訝外,更大力推薦。

其中一名用家留言說:「我是一位65歲的女性,因為不停的染髮,頭髮已經受到嚴重損傷,頭髮又乾又捲曲。試過了很多生髮油,但都沒有一個像Wild Growth 這樣有效,我的頭髮現在看起來年輕了。」

另外有用家說,甚至用它來止頭痕,「我頭上的某些地方的頭皮非常發癢和乾燥,它緩解了我的症狀。」

這款生髮油的售價僅為9元,若要試一下,毋須昂貴的密集護髮程序。

當然每款生髮油未必適合任何人,「Wild Growth 生髮油」也不例外,這些用家的留言及體驗純屬個人意見,只能作為參考。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.