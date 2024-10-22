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解決掉髮、分叉煩惱 這瓶不到10元護髮油3.5萬人說讚

編譯盧炯燊/即時報導
Wild Growth 生髮油。圖取自Amazon.com
Wild Growth 生髮油。圖取自Amazon.com

是否有脫髮的煩惱？是否受到頭髮分叉的困擾？是否希望頭髮更柔軟、更堅韌？社媒現在都在推介一款名為「Wild Growth 生髮油」，只在亞馬遜有售。

據悉，這款生髮油是使用了椰子油、橄欖油、荷荷巴(jojoba)油、南瓜籽油等混合物以及其他天然成分，有助促進濃密、長長的頭髮生長。商品介紹指它促進濃密長髮生長、使頭髮柔軟不打結、讓頭髮更有延展性及蓬鬆、濃縮配方、縮短頭髮吹乾時間。

根據分析其配方成份，椰子油與荷荷芭油都有助於滋潤頭髮，同時修復分叉髮尾，使新頭髮生長保持水潤健康；橄欖油有助於刺激生長，其中包括強化毛囊及促進頭髮生長；南瓜籽油不僅適用於秋季食譜，更可以促進測試對象的頭髮生長，除會促進頭髮長得更長更強之外，還可以軟化和梳理頭髮，減少吹乾時間，這也有助減少對頭髮造成的熱損傷。

這難怪乎這款生髮油在亞馬遜的廣告中指出，它會促進濃密長髮生長、使頭髮柔軟及不打結、讓頭髮更有延展性和蓬鬆、由於是濃縮配方，故也會縮短頭髮吹乾時間。

在亞馬遜商品欄目內，這款生髮油已有超過2萬6500個五星級評分，3.5萬人點讚。有許多人對使用後，因為頭髮髮質的改善以及斷裂減少而感到驚訝外，更大力推薦。

其中一名用家留言說：「我是一位65歲的女性，因為不停的染髮，頭髮已經受到嚴重損傷，頭髮又乾又捲曲。試過了很多生髮油，但都沒有一個像Wild Growth 這樣有效，我的頭髮現在看起來年輕了。」

另外有用家說，甚至用它來止頭痕，「我頭上的某些地方的頭皮非常發癢和乾燥，它緩解了我的症狀。」

這款生髮油的售價僅為9元，若要試一下，毋須昂貴的密集護髮程序。

當然每款生髮油未必適合任何人，「Wild Growth 生髮油」也不例外，這些用家的留言及體驗純屬個人意見，只能作為參考。

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