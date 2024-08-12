可折疊手持抓取器輕便好用 再也不怕閃到腰

FitPlus PowerGrip T9抓取器。圖取自Amazon.com

對患有關節 炎或行動不便的人來說，從儲藏室拿個罐子等看似簡單的動作可能都會很吃力。雅虎 （Yahoo）生活網站報導，成千上萬的購物者已從FitPlus PowerGrip T9抓取器獲得「一臂之力」；這個巧妙的裝置外型像個帶手柄的長爪，有如手臂的延伸，可更方便地拿取小的物品，減少因彎腰、伸手所造成的肌肉損傷。現在亞馬遜 售價僅8或9元（依顏色而定，價格以網站標示為準）。

這款廣受歡迎的抓取器操作時只需壓下手柄上的把手，前端的爪子就會緊緊抓住所要拿取的物品；爪子內側為橡膠材質，抓握起來更牢固；外側的一邊附有磁鐵，可輕鬆吸起掉落地上的鑰匙圈等金屬物品。堅固的金屬棒在設計時考量到使用問題，可伸展至32英吋長、方便抓取高處物品，也可折疊成16英吋、節省存放空間。

從撿拾院子裡的垃圾，到抓起車庫、廚房與置物架上的物品，FitPlus抓取器都能讓日常工作變得更輕鬆，不難理解為何有超過3.2萬名亞馬遜購物者給它5星好評。

一位年逾七旬的長者稱讚說，這是他用過的最好的拾取工具。他已經76歲，不能像從前那樣彎腰，這個工具非常有用，可以拿起重物，幫了他許多忙，「我太喜歡它了」。

另一位粉絲分享說，她的手有嚴重的關節炎，且因脊椎受傷不能彎腰，她買過很多抓取器，最後都被扔進垃圾桶；這是一款與眾不同的產品，即使是最小的東西它也能抓住，她甚至用它撿過郵票。

還有一位顧客說，她六十多歲了，彎腰對背部很傷，這個小工具正是她需要的，現在她可以輕鬆地撿起狗玩具；她給懷孕的女兒也買了一個，現在她不用彎腰就能幫一歲大的孩子撿玩具，「真是太棒了」。

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