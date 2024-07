夏日最舒適的穿著 Hanes短褲六萬人說讚

Hanes平紋針織短褲(Hanes Jersey Pocket Shorts)。圖取自Amazon.com

夏季可說是一年中相對宜人的時刻,唯一不那麼美好的是悶熱。在炎熱高溫 下,穿著輕便舒適是王道,例如套上便可出門的背心裙、涼快的緊身背心及舒適的短褲。雅虎 (Yahoo)生活網站撰稿人麥克卡貝(Carrie McCabe)報導,一款既合身又實穿的舒適短褲,「征服」了亞馬遜 購物者,有超過6萬人給予Hanes平紋針織短褲(Hanes Jersey Pocket Shorts)4.4星評價。現在這款熱賣商品,只要10.5元(價格以網站標示為準)便可入手,共有四種顏色可選。

這款實用的短褲設計舒適,採用棉與聚酯纖維混紡布料,柔軟又耐用,寬鬆的彈性腰帶與抽繩讓穿著更安全舒適,一位滿意的消費者甚至誇讚它是短褲中的「獨角獸」。麥克卡貝表示,這款短褲適合各種體型,不論在家工作或從事園藝、度假等休閒活動都很舒適,兩邊的口袋也能派上用場,「即使還不需要,也會忍不住買一件」。

一位購物者開心地分享說,Hanes短褲不會過短,很適合她67歲的身裁,也夠寬鬆舒適,比自行車褲更適合50歲以上的女性,或者不喜歡穿緊身褲的人。

一位精打細算的旅行者表示,度假時需要一些舒適的短褲,尤其是在會走很多路的夏天。她曾經取笑她媽媽,每次找到一件喜歡的衣服就會買下所有的顏色;但現在她有點罪惡感,因為自己也變得和媽媽一樣了。

