夏日最舒適的穿著 Hanes短褲六萬人說讚

Hanes平紋針織短褲（Hanes Jersey Pocket Shorts）。圖取自Amazon.com

夏季可說是一年中相對宜人的時刻，唯一不那麼美好的是悶熱。在炎熱高溫 下，穿著輕便舒適是王道，例如套上便可出門的背心裙、涼快的緊身背心及舒適的短褲。雅虎 （Yahoo）生活網站撰稿人麥克卡貝（Carrie McCabe）報導，一款既合身又實穿的舒適短褲，「征服」了亞馬遜 購物者，有超過6萬人給予Hanes平紋針織短褲（Hanes Jersey Pocket Shorts）4.4星評價。現在這款熱賣商品，只要10.5元（價格以網站標示為準）便可入手，共有四種顏色可選。

這款實用的短褲設計舒適，採用棉與聚酯纖維混紡布料，柔軟又耐用，寬鬆的彈性腰帶與抽繩讓穿著更安全舒適，一位滿意的消費者甚至誇讚它是短褲中的「獨角獸」。麥克卡貝表示，這款短褲適合各種體型，不論在家工作或從事園藝、度假等休閒活動都很舒適，兩邊的口袋也能派上用場，「即使還不需要，也會忍不住買一件」。

一位購物者開心地分享說，Hanes短褲不會過短，很適合她67歲的身裁，也夠寬鬆舒適，比自行車褲更適合50歲以上的女性，或者不喜歡穿緊身褲的人。

一位精打細算的旅行者表示，度假時需要一些舒適的短褲，尤其是在會走很多路的夏天。她曾經取笑她媽媽，每次找到一件喜歡的衣服就會買下所有的顏色；但現在她有點罪惡感，因為自己也變得和媽媽一樣了。

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