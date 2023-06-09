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CNN實測 推薦三種最佳防曬品

編譯尤寶琪／即時報導
炎炎夏日到來，防曬也變得越來越重要，CNN Underscored與專家幫你實測12款防曬。(Pexels)
炎炎夏日到來，防曬也變得越來越重要，CNN Underscored與專家幫你實測12款防曬。(Pexels)

炎炎夏日到來，防曬也變得越來越重要，CNN Underscored與專家幫你實測12款防曬，把關活性成分、SPF係數和其他重要因素，選出三款最佳防曬品：

整體最佳：夏威夷熱帶島運動防曬噴霧（Hawaiian Tropic Island Sport Sunscreen Spray），亞馬遜：11.5元

夏威夷熱帶島運動防曬噴霧（Hawaiian Tropic Island Spor...
夏威夷熱帶島運動防曬噴霧（Hawaiian Tropic Island Sport Sunscreen Spray）。（截取自亞馬遜）

夏威夷熱帶島運動防曬噴霧在每項測試中幾乎都取得滿分。其噴霧功能塗抹簡單，快速均勻且大面積覆蓋，是實測中能最迅速塗抹全身的產品。

剛塗抹完或許會有一點濕潤感，但很快就會被皮膚吸收，不會留下揮之不去的顏色或光澤，讓人忘了自己擦了一層防曬。噴霧的熱帶椰子氣味還不錯，雖然有一點化學品的味道且整體味道偏強烈，可能會讓嗅覺較敏感的人因此而選擇其他產品。

夏威夷熱帶島運動防曬噴霧提供廣譜SPF30防曬，且能防水、防汗達80分鐘，並不含FDA或其他研究警告該避免的化學成分。

容易塗抹、氣味、皮膚觸感和不留痕跡等，是它獲選成為CNN Underscored最佳整體防曬霜的原因。

亞軍：Alba Botanica 運動防曬乳，亞馬遜：7元(原價12元)

Alba Botanica 運動防曬乳。（截取自亞馬遜）
Alba Botanica 運動防曬乳。（截取自亞馬遜）

不喜歡噴霧或對味覺很敏感，那Alba Botanica 運動防曬乳會是你的最佳選擇。它輕盈的質地易讓皮膚吸收，且無添加香料，只有一股清淡且微妙的氣味。這款防曬乳唯一的問題，就是質地有點厚重。

Alba Botanica 運動防曬乳提供廣譜SPF45防曬，無FDA認定不安全的刺激性化學物質。如果你想要找一款能快速塗抹或沒什麼香味的防曬，CNN Underscored認為這款就是最佳選擇。

最佳礦物防曬品：Coppertone Pure & Simple 防曬霜，亞馬遜：10元

Coppertone Pure & Simple 防曬霜。（截取自亞馬遜）
Coppertone Pure & Simple 防曬霜。（截取自亞馬遜）

若你想要更安全的保護，且完全避免化學活性成分，那就得選用礦物防曬霜。雖然礦物防曬霜通常比化學防曬更厚重且難以塗抹均勻，但在CNN Underscored測試過的所有礦物質防曬中，Coppertone Pure & Simple 防曬表現最亮眼。

Coppertone廣譜SPF 50 防曬霜只有一種活性成分，那就是氧化鋅。Coppertone沒有礦物防曬塗抹和殘留色的問題，乳液質地夠輕薄，可以順滑地塗抹在皮膚上，但仍有吸收較慢的通病。這款防曬霜並沒有什麼氣味，但試用者會聞到淡淡的粉味和礦物味。Coppertone防曬霜擦起來對皮膚很溫和，不會造成刺激，是皮膚敏感者（包括兒童）的首選。

亞馬遜 夏威夷 FDA

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