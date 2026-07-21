市售冷凍魚條 營養師分享4選購要訣

魚條。Image by Maciej Cieslak from Pixabay

對許多人來說，魚條是經典的晚餐主食。它們烹飪起來快速方便，老少皆宜，而且價格實惠，即使在食品價格似乎持續上漲的今天也是如此。但如果你曾經站在冷凍食品區前，猶豫著手中的那盒魚條是否真的健康的話，那你並不孤單。包裝正面醒目的廣告宣傳和背面不起眼的配料表及營養成分表，真的讓人難以分辨真假。

所以，我們詢問了四位註冊營養師，在選購魚條時會考慮哪些因素。以下是他們的建議：

選擇整片魚柳而非魚絞肉

先查看你手上的魚條用得是什麼魚，以及是用整塊魚片還是魚絞肉製成的。

「我個人更喜歡野生捕撈的魚條，因為它們富含優質蛋白質和維生素D與omega-3等營養物質，」註冊營養師布蘭特利-洛佩茲(Jessica Brantley-Lopez)指出，「鱈魚、狹鱈和鮭魚 都很不錯。」

布蘭特利-洛佩茲指出，整片魚柳「這通常意味著更少的粘合劑、填充劑和其他不必要的添加劑」。

註冊營養師沃卡(Juliana Vocca)也認同，指出魚的加工程度很重要。「整片魚柳的口感更好，更易剝落，而魚絞肉品則可能過於軟爛或過於緊實，」她說。

優先攝取蛋白質

魚條的營養價值應該體現在各個方面，而蛋白質含量是最容易衡量的指標之一。

「盡量選擇蛋白質與熱量比高的產品，因為這顯示產品品質更高，加工程度更低，」註冊營養師格林斯基(Sarah Glinski)指出，表示她通常會選擇每份至少含有12至15克蛋白質的產品。

注意鈉的攝取量

像是魚條這類會裹上麵包屑並加調味的食品，鈉含量可能很高，因此購買前最好先查看營養成分表。

格林斯基和註冊營養師古爾賓(Staci Gulbin)建議遵循一個簡單的經驗法則：選擇每份鈉含量低於400毫克的產品，最好是接近300毫克。

留意麵包屑的成分

魚條的裹粉不僅影響酥脆度，還會影響其整體營養成分。

「裹粉至關重要，因為它決定了魚條最終的口感、吸油量和整體營養價值，」沃卡指出並強調，日式麵包糠或類似麵包糠的麵包屑在烘烤後往往能保持最佳酥脆度，而普通的細麵包屑則容易變得濕軟。此外，像啤酒麵糊這樣較稠的麵糊在加工過程中也會吸收更多的油脂。

沃卡還建議避免購買成分表中，小麥粉、漂白麵粉或改性食用澱粉排在魚肉之前的產品，因為這意味著產品中裹粉的含量可能高於魚肉的含量。