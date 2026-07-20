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秘魯這一能榨油種子 可能是下個超級食物

編譯周靜芝/即時報導
印加果富含健康脂肪，種子中多達50%由不飽和脂肪組成，對心臟健康有益。研究顯示，...
印加果富含健康脂肪，種子中多達50%由不飽和脂肪組成，對心臟健康有益。研究顯示，印加果油有助降低血壓與膽固醇，進而降低心臟病發作與中風的風險。記者陳玫伶／攝影

一種來自秘魯的種子，可能會成為下一個受歡迎的超級食物。印加果（Sacha inchi），又稱山花生，產於南美洲亞馬遜雨林，因果實呈可愛的星形並含有豐富的不飽和脂肪酸，也被稱為「星星果」、「樹上的魚油」。

紐約郵報報導，如今可在市面上買到整粒種子，或加入蛋白粉、種子醬與印加油等形式出現；此外，也有以它製成的護髮與護膚乳霜及保養油。

在亞馬遜盆地，人們食用這些種子並榨取其油脂已有數千年歷史，但在原產地秘魯，比起作為食物，它們更常被用在傳統保健療法；當地人會用它來控制膽固醇、維護心臟健康、促進腸胃健康，以及緩解關節炎等問題。

印加果有哪些益處？

印加果富含健康脂肪，種子中多達50%由不飽和脂肪組成，對心臟健康有益。研究顯示，印加果油有助降低血壓與膽固醇，進而降低心臟病發作與中風的風險。

不飽和脂肪還能透過延長飽足感來幫助減重。兩項研究甚至顯示，印加果油有助於改善可能導致2型糖尿病的胰島素阻抗。

Omega-3脂肪酸佔印加果油的45%至50%。除了對心臟的益處外，Omega-3還能改善認知功能、提升情緒、緩解關節炎並保護眼睛健康。

Omega-3還能有助減輕發炎反應，對全身都有廣泛的益處。發炎是身體對威脅的反應，但當沒有任何危險時，便會發生慢性發炎；以類風濕性關節炎為例，免疫系統會攻擊關節。針對這種病症，通常會建議服用魚油等保健食品，而印加果油可提供純素的替代品，並少去魚腥味。

這些種子還富含蛋白質。萃取油脂後，殘留的種粕含有53%至59%的蛋白質，使粉末成為絕佳的蛋白質來源，且含有全部九種必需胺基酸；這些「完全蛋白質」對肌肉修復、酵素的生成及免疫健康十分重要。

印加果種子亦因富含抗氧化劑而備受推崇，這些抗氧化劑能中和會損害DNA、細胞膜及其他細胞部位的「自由基」。抗氧化劑天然存在於某些植物中，有助於保存其風味與營養。

研究發現，該種子中含有315種抗氧化劑。最值得注意的是，它含有與心臟和皮膚健康息息相關的維生素E，此外它還含有酚類化合物，有助於減輕慢性發炎；以及類胡蘿蔔素，人體會將其轉化為維生素A，是免疫系統的重要營養素。該種子中還含有相當豐富的膳食纖維、鈣與鐵。

一項調查顯示，秘魯人主要將種子整粒烘烤後食用，就像花生一樣；而「sacha inchi」在印第安克丘亞（Quechua）語中的意思為「假花生」，在許多菜餚中，兩種食材可互換使用。

不過，在嘗試之前需留意的是，研究發現，部分人在攝取印加果油後會感到噁心，儘管症狀會隨時間消退；此外，也有報告指出可能引發過敏反應。

精華 FAQ

  • 因為它含有高比例的不飽和脂肪、Omega-3、完整蛋白質與多種抗氧化劑，對心臟、發炎控制與營養補充都有潛在幫助。

  • 研究指出，印加果油可能有助降低血壓與膽固醇、改善胰島素阻抗，並透過Omega-3減輕發炎、支持認知與關節健康。

  • 部分人攝取印加果油後可能出現噁心，症狀通常會隨時間減輕；此外也有過敏反應的報告，因此初次嘗試應先少量觀察。

亞馬遜 心臟病 中風

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