好市多厚切牛排吃膩了？留學生分享「骰子牛」做法 10分鐘上桌像燒烤店

華人留學生把整塊牛排全部切成骰子大小的肉塊，沒想到竟意外解鎖全新的吃法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ano Erdozain ）

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大留學生在小紅書分享把好市多厚切牛排做成骰子牛的氣炸鍋食譜，10分鐘即可完成，省時免開火，還因風味近似燒烤而引發討論。

不少海外留學生習慣到好市多 (Costco )採買大份量牛排 ，不過連續吃厚切牛排，難免讓人覺得單調。一名加拿大留學生「Janicebay」在小紅書分享一道簡單的「骰子牛」料理，將整塊牛排切塊後放進氣炸鍋，只要10分鐘就能完成，不僅做法簡單、免開火，還被網友形容「像在吃燒烤」，意外掀起不少人討論。

Janicebay表示，自己平時都會購買好市多販售的大份量厚切牛排，但吃久了開始覺得有些膩，因此突發奇想，把整塊牛排全部切成骰子大小的肉塊，沒想到竟意外解鎖全新的吃法。她分享，料理方式十分簡單，只要先將牛排切塊，加入少許食用油，再以醬油、鹽、黑胡椒及辣椒粉抓拌均勻醃製，放入鋪好烘焙紙的氣炸鍋，以400°F（約204°C）烤10分鐘，中途翻面一次即可完成。

她透露，起鍋後再撒上一些燒烤粉，整體風味相當接近燒烤店的烤牛肉，加上使用氣炸鍋紙後幾乎不用清洗炸籃，也讓料理變得更加省事，非常適合忙碌的留學生或上班族。

從Janicebay分享的照片可見，她使用的是好市多販售的加拿大AA級厚切牛排（Rib Grilling Steak Boneless 無骨肋眼牛排），先將牛排切成大小適中的肉塊，再放入氣炸鍋烘烤，完成後表面帶有焦香色澤，肉汁也保留在肉塊之間，看起來相當有食慾。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示想跟著嘗試，「這個好，下次我也試試看」、「看起來好好吃」、「這樣處理感覺比直接煎牛排更方便」。

另有網友分享不同吃法，建議加入紫洋蔥、蠔油與花椒油一起拌勻，起鍋前再撒上孜然與白芝麻，風味會更接近夜市燒烤。留言區也有人提供另一種料理方式，認為如果將牛肉切成細條、不醃製直接放入氣炸鍋，就能做出類似風乾牛肉的口感。