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「鮭魚蔬菜煲」零廚藝也能成功 內行人曝加1食材更好吃

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網友分享鮭魚料理食譜。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Leo...
網友分享鮭魚料理食譜。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Leonardo Aquino）

近年健康料理風潮盛行，不少民眾開始追求低油、低負擔又方便製作的家常菜。近日小紅書美食創作者「愛料理的K先生」分享一道「鮭魚蔬菜煲」，憑藉簡單做法與清爽口感吸引大批網友關注，不少人跟著實作後紛紛留言分享成果，更有人直呼是「懶人料理救星」，掀起一波討論熱潮。

根據愛料理的K先生分享，這道料理主要使用鮭魚(三文魚)約300公克，搭配菇類、櫛瓜、南瓜、青紅椒等高含水量蔬菜，再加入洋蔥與蒜末提味即可完成。由於蔬菜本身會釋放水分，因此採用近似無水料理的方式烹煮，不僅保留食材原味，也減少額外油脂與調味料使用。

影片中提到，鮭魚先以鹽和胡椒醃製15分鐘，再下鍋煎至表面金黃備用；接著利用鍋中餘油爆香蒜末與洋蔥，放入菇類及各種蔬菜翻炒，蓋鍋燜煮約6分鐘後加入黑胡椒與醬油調味，最後再放回鮭魚燜煮3分鐘即可上桌。愛料理的K先生強調，整體步驟相當簡單，「完全不需要廚藝」，即使平常不常下廚的人也能輕鬆完成。

由於料理主打健康與低熱量，不少網友實際嘗試後紛紛留言回報成果。其中一名自稱服裝設計師的網友分享「交作業，超級好吃」，獲得不少人按讚支持。對此，愛料理的K先生也透露自己曾將隔夜剩下的鮭魚蔬菜煲加入「咖哩」重新加熱，意外發現風味更加濃郁，笑稱「下次可以試試看」。

除了料理本身，網友最關心的問題則集中在烹調器具與製作細節。有香港網友詢問是否需要額外加水，愛料理的K先生表示需視鍋具而定，若使用琺瑯鍋等密封效果較佳的鍋具，通常不需另外加水，利用蔬菜本身釋出的水分即可完成料理。

另有澳門網友好奇使用的鍋具品牌，愛料理的K先生則回應是法國品牌Staub琺瑯鍋。也有人詢問料理份量是否足夠一家人食用，創作者表示，以影片中的食材份量來看，大約可供3至4人享用。此外，也有網友擔心鮭魚經過燜煮後口感會變老，對此愛料理的K先生則回應「不會」，認為先將鮭魚煎至表面焦香，再透過短時間燜煮，反而能保留鮮嫩口感。

精華 FAQ

  • 因為做法非常直覺，先煎鮭魚再與菇類、櫛瓜、南瓜等蔬菜燜煮即可，不需繁複技巧，還兼具健康、低油與清爽口感，所以被稱為懶人料理救星。

  • 主要用約300公克鮭魚，搭配菇類、櫛瓜、南瓜、青紅椒、洋蔥與蒜末。先醃魚煎香，再炒蔬菜並燜煮，利用蔬菜出水完成近似無水料理。

  • 大家多半關心是否要加水、用什麼鍋具、份量夠不夠。創作者表示琺瑯鍋密封佳通常不用加水，影片份量約可供3到4人，鮭魚短暫燜煮也不會變老。

鮭魚 料理食譜

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