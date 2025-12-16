在牛排館點魚排 餐廳經理：考慮這2個因素

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by tkeawkin from Pixabay
「海陸大餐」是牛排館菜單上的常見的品項；你可能已經期待這道著名的龍蝦配菲力牛排一整星期了，腦中不斷湧現用奶油浸透的龍蝦和入口即化的菲力牛排靜躺在餐盤上的畫面；雖然美食史學家仍在爭論海陸大餐的確切起源，但不可否認的是，它在美國牛排館文化中扮演著舉足輕重的角色。不過，Good Catch Thai Urban Cuisine餐廳經理兼合夥人溫伯格(Frankie Weinberg)認為，或許我們應該給魚排一次機會。

溫伯格解釋：「在牛排館點魚排的兩個該注意的點是：魚的生理週轉和新鮮度以及烹飪質量。」溫伯格敦促，在點魚排之前，考慮一下自己對這家牛排館的信任度；溫伯格表示：「生理週轉低可能意味著魚的新鮮度較低，或有可能是冷凍魚。」這會影響魚的口味和品質。他建議，去牛排館前先上網查一下評價，或是在抵達餐廳後，觀察一下其他人點了些什麼，並問自己：「這家餐廳是否經常提供同樣、且吸引回頭客的特色魚？」如果答案是肯定的，那就不需要擔心魚的新鮮度了。

如果你想在牛排館吃海鮮，那就選擇「肉質更厚實」的魚。

雖然需要謹慎，但你也不必完全避免在牛排館吃海鮮；事實上，溫伯格自己都曾「多次在牛排館點魚吃，但每次點魚的時候，我都會仔細考慮選擇哪種魚。」此外，海鮮也是讀者用投票選出的「牛排館裡除牛排以外的最佳主菜」；溫伯格表示，好吃的秘訣在於選擇「肉質更厚實、更適合燒烤、炙烤以及其他牛排館常用烹飪方式的魚」。

溫伯格解釋說，通常「像鮭魚、鮪魚和旗魚等魚類都非常適合這種烹飪方式」，並特別推薦了各種貝類、烤龍蝦和蟹餅。最重要的是，要考慮你是否願想點像是鮭魚、鮪魚或旗魚等12種最適合燒烤的魚類，或者你不確定是否要點像是鯛魚這種肉質嬌嫩的魚，尤其是當在你的同伴點了一份戰斧牛排的情況下。或許選擇鱸魚會比選擇比目魚更妥當，可以避免很多的失望。

牛排 鮭魚 投票

