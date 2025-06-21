超級加工食品為何如此順口？

超級加工食品容易被快速消化；示意圖。（美聯社）

根據本周在佛州 奧蘭多(Orlando)舉行的美國營養學會(American Society for Nutrition)會議上所發表的一項最新研究，超級加工食品會讓我們愛不釋手，導致我們吃大餐和零食的原因之一，是讓它們更容易被快速消化的質地。

研究中，食用像是口感酥脆的早餐麥片和雜糧麵包等慢食超級加工食品的人，相較於實用像是市售冰沙和軟麵包等快食超級加工食品的時候，平均每天能少攝取369卡路里。

領導這項研究的荷蘭瓦赫寧恩大學(Wageningen University)教授福德 (Ciarán Forde)表示：「吃起來同樣令人滿意的餐點，想用的方法會純粹因為它們的質地而有所不同。」

根據川普政府最近發布的「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)報告指出，超加工食品是兒童健康問題的主要原因；聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)表示，他預期定於夏天發布的聯邦膳食指南更新，將會建議美國人避免食用包裝食品。

營養研究人員通常將超加工食品定義為，含有家庭廚房中通常不常見的乳化劑和高果糖玉米糖漿等成分的食品；目前有許多研究都顯示，富含超加工食品的飲食會增加肥胖、第二型糖尿病 、癌症 、心血管疾病和憂鬱症的風險。但許多科學家也認為，並非所有包裝食品都同樣有害，有些包裝食品可能相對健康。

許多超加工食品的口感只是科學家認為讓人們攝取過量卡路里的一個原因；其他研究發現，像是能量棒、洋芋片和冷凍食品等產品，每克所含的卡路里比低加工食品更高；許多包裝食品也含有自然界中通常不存在的鹽、脂肪和碳水化合物的組合，這種特性會讓我們想吃它們。

在這項新研究中，參與者分別花了兩周的時間嘗試兩種超過90%卡路里來自超加工食品的飲食；兩種飲食方案的參與者攝取的卡路里、鈉和纖維含量，以及食物的份量和超加工食品的比例都相同，參與者也都被告知在吃飽之前，可以無限量進食；報告顯示，參與者對兩種飲食方案的喜好程度和滿足感相同，但參與慢速飲食計劃者在兩周之後，平均減少了0.43公斤的脂肪。