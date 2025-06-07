老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐

網友分享好市多方形法棍。（取材自小紅書@羊百萬）

北美好市多 (Costco )販售的一款方形麵包近日引發網友關注，許多華人消費者稱其為「烤包子皮」或「方形法棍」，外酥內軟、鹹香適中，成為近期在社群平台小紅書 上討論度極高的話題商品。

根據網友「羊百萬」在小紅書貼文分享，這款名為「Artisan Rolls」的手工麵包，一袋12個售價6.99美元，折合單價約0.58美元。外型呈方形，質地介於法棍與中式烤包子皮之間，比傳統法棍更加蓬鬆軟和，吃起來帶有淡淡鹹味。該網友形容：「像新疆的烤包子皮，也像是方形的法棍，但比法棍宣軟一些。」

除了麵包本身的口感受好評外，加工方式與搭配自由度也是吸引消費者的關鍵。有網友建議可用烤箱回烤、微波加熱，或以不加油的平底鍋乾煎，無論是熱熱吃、冷食夾料皆宜，變化多端。搭配蔬菜、培根、番茄等食材，不僅飽足感十足，也能做出多樣風味的創意三明治，成為早餐或便當的好選擇。

從實拍圖可見，麵包內部保有適度空氣層，咬開後外皮酥脆、內裡柔韌，許多網友表示即使不加餡料，單吃也很有味道。這款平價高質感的麵包不僅受到家庭主婦與上班族喜愛，也成為網友「回購清單」常客。

其他人紛紛留言「自從找到一個好的麵包方子，我發現自己烤麵包又方便又好吃又便宜」、「夾點炒熟牛肉末、撒點芝士碎、烤箱幾分鐘，好吃」、「我都是拿它做燒餅夾肉，燉的爛爛的牛肉，剁一下，再剁一個jalapeno 辣椒，夾到餅裡，再澆上勺肉湯，媽呀，太香了」，但也有人說「恰巴塔，Costco的沒有Trader Joe的好吃」、「真的有點硬啊，費腮幫子」。