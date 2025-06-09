早餐喝杯「營養」果汁 可能增加罹糖尿病風險

一項研究指出，早餐喝杯柳橙汁會增加罹患糖尿病的風險。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

一項研究指出，早餐喝杯柳橙汁會增加罹患糖尿病 的風險。猶他州楊百翰大學（Brigham Young University）的研究人員發現，喝含糖飲料比吃含糖食物更容易導致慢性疾病。相較之下，其他糖分攝取來源如水果、蜂蜜，則未顯示出這種關聯，甚至在某些情況下可降低風險。

每日郵報報導，該研究主要作者、營養科學教授卡倫·科特（Karen Della Corte）表示，這是首個明確揭示不同糖分來源與2型糖尿病風險之間關係的 研究；這強調了為何飲用糖分（無論是來自汽水或果汁），對健康的影響比食用糖分更嚴重。

2型糖尿病是該疾病最常見的形式，美國超過3700萬成年人患有這種慢性疾病；該病是由胰臟無法產生足夠胰島素或身體細胞對胰島素反應異常所引起，導致血糖 升高和血液中葡萄糖堆積，可能損害眼睛、腎臟、神經與心臟。

研究人員檢視了29項關於健康成年人患2型糖尿病風險的世代研究（cohort study），這些研究基於飲食中的糖分或含糖飲料與果汁。在收集了來自歐洲、美國、澳洲 與亞洲等地超過80萬人的數據後，科學家使用多種統計模型進行分析。

結果顯示，每天額外攝取8盎司果汁會使患2型糖尿病的風險增加5%。此外，每天額外攝取12盎司含糖飲料（包括汽水、能量飲料、運動飲料）會使該風險增加25%。

一杯8盎司的柳橙汁含有約18至21克糖，幾乎相當女性一天推薦攝取量的全部。根據美國心臟協會的建議，男性每日糖攝取量不應超過36克或150卡路里，女性不應超過25克或100卡路里。

儘管看似健康，但果汁因含有添加糖與添加劑而糖分含量較高。即使添加了維生素與營養素，果汁中過高的添加糖仍可能使肝臟難以承受並擾亂其代謝，增加肝臟和胰臟的脂肪。

長期下來，可能導致發炎，並影響體內胰島素的釋放與吸收，埋下罹患2型糖尿病的惡因。

與食用整顆水果相比，果汁缺乏有益的膳食纖維，會擾亂腸道健康並影響代謝。專家始終建議，食用整顆水果而非飲用市售果汁，因為水果富含膳食纖維，對腸道健康、調節血糖以及保持飽腹感十分重要。

市售果汁通常含有很少或不含纖維，因在榨汁過程中會去除纖維以使液體流動順暢且更美味；果皮與果肉含有珍貴的維生素、礦物質、抗氧化物，但在榨汁過程中卻常被丟棄。

科特表示，這項研究強調了對液體糖分（如含糖飲料和果汁中的糖分）制定更嚴格推薦攝取量的必要，因為它們有礙代謝健康；與其一味否定所有添加糖，未來的飲食指南或許應考慮糖分來源與形式的不同影響。