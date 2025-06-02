吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再昇華

網友分享料理過程。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Huy Phan）

隨著夏季高溫來襲，清爽不膩的家常料理成為不少民眾的飲食首選。一名網友「丸子很有愛」在小紅書 分享自製檸檬蒜香鮭魚 食譜，做法簡單、香氣濃郁，成品既開胃又營養，獲得網友熱烈回響，不少人表示「看完馬上想試做」、「一鍋到底真的太方便」。

根據影片內容，料理的第一步是將鮭魚對半切開並用廚房紙巾擦乾水分，接著均勻撒上鹽與黑胡椒醃製片刻。準備材料方面，需4至5瓣大蒜切末、檸檬一顆（切片、擦皮屑並擠半顆檸檬汁備用）。

接著使用鐵鑄鍋加熱後倒入少許油，開中小火將鮭魚兩面分別煎2至3分鐘至表面金黃，再將魚取出備用。接著不需洗鍋，直接放入蒜末與檸檬皮屑翻炒30秒，再視個人喜好加入檸檬汁與一小碗清水，小火燉煮2至3分鐘。

待湯汁稍微收乾後，加入一小塊奶油攪拌至完全融化，並用適量鹽與黑胡椒調整味道。最後將先前煎好的鮭魚回鍋，讓魚片充分吸附湯汁，並淋上鍋中醬汁，撒上少許小茴香，再加熱約30秒即完成。

整道料理過程快速，調味簡單卻層次豐富，蒜香與檸檬的酸香搭配鮭魚的油脂平衡，成為一道既健康又符合夏季口感的居家佳餚。其他人紛紛留言「可以加入蜂蜜，蜂蜜能豐富食物的層次感，還能緩解檸檬的酸澀，堪比米其林大餐」、「家裡的檸檬有著落了」、「好美味！ 這就去練練手！成功了就回來交作業」、「我前段時間剛這樣做過，味道很好」、「已做！順便加了點白蘑菇」。

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