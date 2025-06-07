黑橄欖當零食 抗衰老還可緩解更年期不適

黑橄欖。Image by diapicard from Pixabay

丟掉那些昂貴的保養品和補充品吧，因為最棒的抗衰老產品，就在你家食物櫃裡。這款簡單、只有60卡路里的零食，不但富含抗氧化劑、健康脂肪、膳食纖維和礦物質，且自古希臘時代以來就一直是健康和美容的必備品。

原產於地中海、亞洲和非洲，橄欖顏色會隨著採摘時間的變化而改變；根據「BBC Good Food」美食雜誌報導，綠橄欖是在完全成熟之前採摘，而黑橄欖則留在樹上直至完全成熟才摘採；正是這種完全熟成的黑橄欖，在營養方面更具優勢。

黑橄欖抗衰老功效

黑橄欖富含多酚(polyphenols)等抗氧化劑，有助於中和體內有害的自由基。當自由基在我們體內肆虐時，就會引發「氧化壓力」(oxidative stress)，損害細胞，加速衰老，並增加心臟病 和中風 等嚴重健康問題的風險。

黑橄欖還富含維生素E，有助於維持細胞功能，保護皮膚免受陽光損傷；「橄欖苦苷」(oleuropein)則是能為肌膚帶來額外的滋養，刺激細胞再生，促進膠原蛋白的生成，有效幫助減少細紋和皺紋的出現，讓肌膚煥發青春光彩。

但橄欖的好處，可遠不止於保護肌膚，防止老化；橄欖中的多酚還能幫助，對抗與認知能力下降和神經退化性疾病有關的腦內氧化壓力情況。

黑橄欖中的油酸則是有助增強記憶力和大腦功能；有研究顯示，油酸可幫助減緩阿茲海默症的症狀，並保持思維敏銳。

除此之外，橄欖還有益骨骼健康，能預防骨質流失；同時還有研究顯示，黑橄欖能促進心臟和眼睛健康，降低高血壓 ，降低壞膽固醇，改善腸道健康，甚至有助於預防某些癌症。

緩解更年期不適

更年期的症狀，從潮熱到情緒波動和盜汗，都讓人極度不適，感覺像是自己的身體再跟你作對。

黑橄欖這時就能派上用場；驗就已證明，黑橄欖中富含的「多酚」(Polyphenol)，能有效幫助緩減發炎和氧化壓力，而這兩種情況都會惡化更年期症狀。

橄欖吃多少？

雖然橄欖營養豐富，但有一個問題是，根據GoodRx的說法，橄欖含鹽量很高。

所以，攝取量的控制就變得非常重要，尤其當你患有像是高血壓或腎臟病等需要控制鈉攝取量的疾病。

專家建議，每天吃大約四分之一杯，也就是大約10顆橄欖就夠了，這樣的熱量大概約為60卡路里左右；這個量能讓你享受橄欖帶來的健康益處，同時又不會讓你攝取過量的鹽。