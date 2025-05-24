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原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

世界新聞網／輯
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燕麥片示意圖。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）
燕麥片示意圖。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

近來健康飲食風潮盛行，不少民眾開始尋找低脂、快速又有飽足感的料理方式。一名網友近日在小紅書以「正確消耗燕麥片的方法～」為題發布影片，分享將燕麥片變身為營養牛肉雞蛋粥的做法，引起許多健康控與健身族熱烈關注。

影片中，網友「隔壁張嬸」詳細示範製作流程。首先將水煮開後放入兩勺燕麥片，快速攪拌並撇除浮沫，再煮約一分鐘，待燕麥片煮至軟爛。接著，加入一勺事先以生粉(太白粉)與花生油醃製十分鐘的新鮮牛肉，並快速攪散，牛肉在短短30秒內變色熟透。

隨後加入雞蛋攪散，再放入適量生菜，最後以胡椒與鹽巴調味，一碗香氣四溢的雞蛋牛肉燕麥粥便大功告成。該網友強調，這道食譜的關鍵在於「用燕麥片取代米飯」，不僅口感滑順，也更符合現代人追求的低脂、高纖健康飲食原則。

此貼文發布後，引來許多網友留言討論，紛紛留言「看起來超營養，回家馬上試」、「原來燕麥也可以這樣吃」、「這麼吃感覺會瘦」、「小時候我媽都這麼做」、「我也是這麼煮粥，健康又美味」，更有健身族群認為這是「高蛋白又低負擔的好選擇」，還有人建議「加入皮蛋」也會很美味。

▼觀看影片可點選「正確消耗燕麥片的方法@小紅書

網友分享燕麥粥煮法。（取材自小紅書@隔壁張嬸）
網友分享燕麥粥煮法。（取材自小紅書@隔壁張嬸）

雞蛋 小紅書 料理食譜

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