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紅酒比白酒更有益健康？專家這麼說

編譯徐薏茹／即時報導
紅酒通常被認為「健康」或是對心臟「有益」，雖然飲酒帶有風險，但與白葡萄酒相比，紅酒似乎略勝一籌。Image by AS Photograpy from Pixabay
紅酒通常被認為「健康」或是對心臟「有益」，雖然飲酒帶有風險，但與白葡萄酒相比，紅酒似乎略勝一籌。Image by AS Photograpy from Pixabay

美食網站Delish訪問心臟病專家、釀酒廠Revana Vineyards執行長雷瓦納(Madaiah Revana)，說明葡萄酒對健康有益這一說法背後的科學依據。

紅酒為何被說是健康飲食

紅酒通常被認為「健康」或是對心臟「有益」，雖然飲酒帶有風險，但與白葡萄酒相比，紅酒似乎略勝一籌，這是因為紅酒製造過程中含有葡萄皮，葡萄皮中含有白藜蘆醇(resveratrol)等抗氧化劑。

雷瓦納說：「由於與葡萄皮有較長的接觸，紅葡萄酒往往含有較高濃度的有益化合物，但抗氧化劑的含量取決於各種因素，包括葡萄品種和葡萄園海拔高度。」

一般而言，紅葡萄酒的抗氧化劑含量較高，抗氧化劑有益於心血管健康，並且能降低炎症，還含有多酚(polyphenols)，可能改善膽固醇和血管功能；另一方面，白葡萄酒的抗氧化劑較少，但仍然含有一些多酚，可能有益於消化和免疫力支持。

說到紅葡萄酒的品種，雷瓦納說黑皮諾(pinot noir)的白藜蘆醇含量最高，卡本內蘇維濃(cabernet sauvignon)的丹寧(tannins)含量較高，馬爾貝克(malbec)含有豐富的多酚。

癌症風險及心臟健康的關聯

值得注意的是，最近的大規模研究及統合分析發現，飲用紅葡萄酒跟白葡萄酒的人整體罹患癌症的風險沒有顯著差異。

此外，本月的一項新研究探討飲用香檳酒(和白葡萄酒)與心臟驟停(SCA)風險降低之間的關聯。

那麼含糖量方面呢？雷瓦納表示差異「通常極小」，尤其是乾型(dry)葡萄酒，他說大部分乾型紅酒每5盎司杯中的剩餘糖份不到1克，乾型白葡萄酒則為1至2克。

較甜的白葡萄酒如莫斯卡托(moscato)和甜點酒(dessert wine)含糖量可能高得多，雷瓦納說每杯可能含有高達10克糖。

比較紅葡萄酒和白葡萄酒的含糖量

總之，乾紅葡萄酒和乾白葡萄酒的含糖差異很小，雖然一瓶紅酒可能比一瓶白葡萄酒更健康，但重要的是要留意到，就一兩杯葡萄酒而言，這些益處並不顯著，Garage Gym Reviews的首席醫療顧問達斯古塔(Raj Dasgupta)表示實際的益處很少。

癌症 心臟病 免疫力

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