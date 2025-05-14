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新教宗良14世故鄉芝加哥 推出以他命名三明治

編譯尤寶琪／即時報導
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芝加哥經典熱狗快餐店Portillo's，為了慶祝教宗良14(Pope Leo XIV)獲選，推出一款全新同名「良」三明治。圖取自Portillo's網站
芝加哥經典熱狗快餐店Portillo's，為了慶祝教宗良14(Pope Leo XIV)獲選，推出一款全新同名「良」三明治。圖取自Portillo's網站

芝加哥經典熱狗快餐店Portillo's，為了慶祝教宗良14(Pope Leo XIV)獲選，推出一款全新同名「良」三明治，向這位出身風城的教宗表達敬意，要「向芝加哥最新名人致敬」。

這款限量三明治包括了蘸有肉汁並撒上「三位一體辣椒」的招牌義大利牛肉。

連鎖店發言人表示：「這是我們原創的神聖三明治，口味濃鬱，風味十足，主要是為了向Portillo's家鄉這歷史性時刻致敬而製作的。」

這個「天選之作」將會供應一整個月，剛好恰逢義大利國家牛肉月。

這款三明治是近期首推早餐菜單的Portillo's所推出的幾種新品之一。Portillo's以其芝加哥風味熱狗而聞名，並在近期擊敗Chipotle和麥當勞，被評為「業內最有價值」的連鎖餐廳。

Portillo's成立於1963年，在迪克．波蒂略(Dick Portillo)投資了1000元購買了一輛，他稱之為「狗屋」(The Dog House)的拖車後開業。

儘管該連鎖店只有不到100家分店，但該餐廳的受歡迎程度一直隨著時間的推移而上升，並且持續成長；其中有五家餐廳目前正在提供限時早餐菜單，這是該餐廳營業62年以來，首次提供早餐。

早餐菜單共包括了三種三明治：波蘭雞蛋起司三明治、胡椒雞蛋起司三明治、培根雞蛋起司三明治；顧客還可以選擇嘗試新的薯餅球和早餐炒蛋碗。

除了三明治和早餐配菜外，Portillo's還推出了與芝加哥知名品牌Stan's Donuts和Metropolis Coffee合作推出的全新巧克力蛋糕甜甜圈和巧克力蛋糕咖啡。

Portillo's透露，早餐菜單自推出以來，大受顧客歡迎；社群媒體用戶也對這些菜餚反應良好，並要求其他餐廳也提供該菜單。

Portillo's執行長奧山魯(Michael Osanloo)透露，餐廳食客最想吃的早餐選項是，炒蛋、三明治和巧克力蛋糕甜甜圈。

芝加哥 雞蛋 義大利

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