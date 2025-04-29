我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美財長：川普政府願意全額補償遷廠到美國的企業

花旗銀行發生全國性系統故障 用戶無法使用儲蓄帳戶

新鮮雞蛋可冷凍延長保存期 但要記得這樣做

編譯周靜芝╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雞蛋是日常烹飪中使用廣泛的食材之一，只需幾分鐘，就可以煎、炒、煮，迅速做出營養美味的餐點。Image by Peggychoucair from Pixabay
雞蛋是日常烹飪中使用廣泛的食材之一，只需幾分鐘，就可以煎、炒、煮，迅速做出營養美味的餐點。Image by Peggychoucair from Pixabay

雞蛋是日常烹飪中使用廣泛的食材之一，只需幾分鐘，就可以煎、炒、煮，迅速做出營養美味的餐點；廚藝更精湛的，還可嘗試魔鬼蛋（deviled eggs）、班尼迪克蛋，以及各式甜點。

美食生活網站The Pioneer Woman指出，大多數食譜不需用上一整盒蛋，即使發現蛋盒上的保存期即將到期，考慮到最近雞蛋短缺與價格上漲，肯定不想浪費任何一顆；與其扔掉或冒著變質風險，不如考慮冷凍保存。

但雞蛋可以冷凍嗎？答案是：可以。該網站稱，無論什麼類型的雞蛋，只需遵循專家提供的方法，便可將整顆蛋、蛋白與蛋黃冷凍保存，保存時間甚至長達數月。

冷凍新鮮雞蛋的最佳方法

首先，確保雞蛋是新鮮的。對於在超市購買的雞蛋，可以相信紙盒上的保存日期；但如果稍微過期，或者購買的是農場的雞蛋，可用鹽水測試雞蛋浮力判斷新鮮度。

冷凍整顆雞蛋最簡單方法是，準備乾淨的空冰塊盒；標準形狀的每格可放一顆打碎的雞蛋。接著在蛋上撒少許鹽，用保鮮膜密封冰塊盒，放入冷凍庫平坦處至完全結凍；此時取出雞蛋，放入標註日期的密封塑膠袋中繼續冷凍。

如果有多餘的蛋黃，也可依相同步驟進行冷凍；不用擔心蛋黃是完整或破裂，因為多數食譜都會要求將蛋黃打散。若僅冷凍蛋白，除同樣操作外，要省略加鹽步驟。

帶殼雞蛋可冷凍嗎？

帶殼雞蛋不建議冷凍的主要原因是，雞蛋中的液體在冷凍時會膨脹、導致蛋殼裂開，讓蛋殼碎片混入雞蛋中，引起變質、細菌污染等風險。

煮熟的帶殼雞蛋可冷凍嗎？

可以，但僅可冷凍煮熟的蛋黃。只需將蛋黃放入密封袋中，貼上日期標籤後放入冷凍庫，可保存長達四個月。但煮熟的蛋白以及整個煮熟的雞蛋不適合冷凍；因解凍後，會含水過多且變硬。

冷凍雞蛋味道會不同嗎？

為什麼要在冷凍新鮮雞蛋前加一點鹽？原因是蛋黃在冷凍後容易變稠並改變質地，而鹽可有助防止發生這種情況；蛋白則沒問題，因此單獨冷凍時不需加鹽。加了鹽的冷凍雞蛋解凍後，味道應與新鮮雞蛋差異不大，只是略鹹一些。因鹽的用量極少，不致影響料理風味；為保險起見，可在烹調菜餚時稍微減少鹽的用量即可。

雞蛋 食譜 保險

上一則

汽車保險費與年齡有關 年長者可能「佔便宜」

下一則

這款汽車故障診斷器 沃爾瑪現正3折特賣

延伸閱讀

最適合中國胃的孢子甘藍料理快速出餐 吃完皮膚都變好

最適合中國胃的孢子甘藍料理快速出餐 吃完皮膚都變好
以色列長者公民房屋局推出長者廉租屋地點在皇后區Far Rockaway 6月10日截止

以色列長者公民房屋局推出長者廉租屋地點在皇后區Far Rockaway 6月10日截止
綠蘆筍挑選3要點 營養師春天食譜快速上桌

綠蘆筍挑選3要點 營養師春天食譜快速上桌
極品假期「Viking河輪全包式遊歐洲」 每人3499元起

極品假期「Viking河輪全包式遊歐洲」 每人3499元起

熱門新聞

連鎖海鮮餐廳紅龍蝦（Red Lobster）因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。美聯社

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

2025-04-25 09:15
在美國生活的華人分享當地暗藏規矩。示意圖。（取材自pexels.com@Marina Zvada）

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

2025-04-26 20:05
倉儲式賣場好市多（Costco）。(路透)

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

2025-04-21 11:20
Image by cottonbro studio from Pexels

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

2025-04-22 09:15
根據「聯邦存款保險公司」(FDIC)的最新數據，有高達96%的美國人擁有銀行或信用合作社(credit union)的帳戶，但不是每個人都會長時間使用同一家銀行。示意圖。路透

多久該換家銀行？專家提供衡量指標

2025-04-23 09:28
Skechers 男鞋。圖取自Amazon.com

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

2025-04-28 11:24

超人氣

更多 >
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙
吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇

吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存