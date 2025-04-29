新鮮雞蛋可冷凍延長保存期 但要記得這樣做

雞蛋是日常烹飪中使用廣泛的食材之一，只需幾分鐘，就可以煎、炒、煮，迅速做出營養美味的餐點。Image by Peggychoucair from Pixabay

雞蛋 是日常烹飪中使用廣泛的食材之一，只需幾分鐘，就可以煎、炒、煮，迅速做出營養美味的餐點；廚藝更精湛的，還可嘗試魔鬼蛋（deviled eggs）、班尼迪克蛋，以及各式甜點。

美食生活網站The Pioneer Woman指出，大多數食譜 不需用上一整盒蛋，即使發現蛋盒上的保存期即將到期，考慮到最近雞蛋短缺與價格上漲，肯定不想浪費任何一顆；與其扔掉或冒著變質風險，不如考慮冷凍保存。

但雞蛋可以冷凍嗎？答案是：可以。該網站稱，無論什麼類型的雞蛋，只需遵循專家提供的方法，便可將整顆蛋、蛋白與蛋黃冷凍保存，保存時間甚至長達數月。

冷凍新鮮雞蛋的最佳方法

首先，確保雞蛋是新鮮的。對於在超市購買的雞蛋，可以相信紙盒上的保存日期；但如果稍微過期，或者購買的是農場的雞蛋，可用鹽水測試雞蛋浮力判斷新鮮度。

冷凍整顆雞蛋最簡單方法是，準備乾淨的空冰塊盒；標準形狀的每格可放一顆打碎的雞蛋。接著在蛋上撒少許鹽，用保鮮膜密封冰塊盒，放入冷凍庫平坦處至完全結凍；此時取出雞蛋，放入標註日期的密封塑膠袋中繼續冷凍。

如果有多餘的蛋黃，也可依相同步驟進行冷凍；不用擔心蛋黃是完整或破裂，因為多數食譜都會要求將蛋黃打散。若僅冷凍蛋白，除同樣操作外，要省略加鹽步驟。

帶殼雞蛋可冷凍嗎？

帶殼雞蛋不建議冷凍的主要原因是，雞蛋中的液體在冷凍時會膨脹、導致蛋殼裂開，讓蛋殼碎片混入雞蛋中，引起變質、細菌污染等風險。

煮熟的帶殼雞蛋可冷凍嗎？

可以，但僅可冷凍煮熟的蛋黃。只需將蛋黃放入密封袋中，貼上日期標籤後放入冷凍庫，可保存長達四個月。但煮熟的蛋白以及整個煮熟的雞蛋不適合冷凍；因解凍後，會含水過多且變硬。

冷凍雞蛋味道會不同嗎？

為什麼要在冷凍新鮮雞蛋前加一點鹽？原因是蛋黃在冷凍後容易變稠並改變質地，而鹽可有助防止發生這種情況；蛋白則沒問題，因此單獨冷凍時不需加鹽。加了鹽的冷凍雞蛋解凍後，味道應與新鮮雞蛋差異不大，只是略鹹一些。因鹽的用量極少，不致影響料理風味；為保險 起見，可在烹調菜餚時稍微減少鹽的用量即可。