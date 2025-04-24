魚肉煮得過熟怎麼辦 大廚傳授一招搶救

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要把一條魚準備好進行烹飪，是一項精細的工作，且通常得要懂得靈活應變，好避免把魚煮過頭。如果你曾為了確保魚有煮熟，而讓魚在鍋上煎煮超過建議烹飪時間，或是在烤架上多烤幾分鐘，那你一定也很常發現你做出來得魚會變得過乾、過硬且無味，讓晚餐變得令人失望。

另一方面，未煮熟的魚則是會有一種讓人不喜的粘稠質地，但如果煮熟後你的魚還是黏黏的，那意味著你的魚可能不新鮮。所以，要能煮出熟度剛好的魚，似乎成了一種不可能的任務，尤其是當你只是個沒有特殊工具和烹飪培訓的家庭廚師。

儘管如此，Laughing Spatula美食部落客柯克(Rachel Kirk)保證有一種簡單的方法，不需要任何複雜的設備或技能，就可以判斷魚是否煮熟了。柯克在接受The Takeout採訪時表示：「我媽，她是我們博客的創始人，也是我所知最棒的廚師，她教我的一個技巧是，如果你用用手指來處理蛋白質，感覺應該要像是你大拇指下方的手掌的觸感，堅韌，但仍然有點柔軟。」煮到剛好的魚也應該要在你用刀子切片時，能自然的剝落，且呈現不透明的顏色。

魚煮過頭了怎麼辦

很多人會覺得魚很難煮的原因之一，就是魚熟得太快，這意味著把握好烹煮時間且不能離開爐子，就變得非常重要。許多煎魚食譜 都會建議你，把魚的每一面都煎上幾分鐘，而烤魚則通常需要15分鐘。餘溫則代表著，就算你把鍋子從爐子上取下來，魚仍會被繼續烹煮一小段時間；所以，如果你擔心魚會煮過頭，那最好謹慎行事，提早一點把魚從鍋中取出來，而不是晚一點。

然而，如果你不小心煮太久，柯克有個建議。她指出，「煮過頭的魚很難恢復⋯一種補救的方法，是利用麵包屑、調味料和雞蛋 ，與魚混合在一起，做成魚餅或魚堡。」這也是個用來挽救煮過頭龍蝦的好方法。如果你在烹煮一塊厚薄不均的魚，你也可以在最後把煮過頭的邊緣切下來。

不過，如果你真的希望能煮出完美的魚，那柯克建議你投資一把溫度計。「我真心建議每個家庭廚師都要有一把數位溫度計，」她說。利用溫度計是檢查於是否煮熟最準確的方法。當魚肉內部的溫度達到華氏145度時，魚就煮熟了。