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水煮蛋攪酸奶+神級調味 他讚爆：巨好吃的蛋沙拉口感

世界新聞網／輯
雞蛋是非常健康的食材，減肥減脂必吃。（取材自pexels.com@ Pixabay）
雞蛋是非常健康的食材，減肥減脂必吃。（取材自pexels.com@ Pixabay）

雞蛋是減脂人必吃的食材，經常吃水煮蛋可能會感到厭煩，因此也有不少關於雞蛋的簡易食譜。有網友分享「雞蛋結合無糖酸奶(優格)」的創意食譜，吸引大批網友關注與仿作。他在貼文中激動直呼：「到底誰發明的這個吃法…真的太好吃了！」更大力推薦大家一定要學起來這款「神級組合」——水煮蛋搭配無糖酸奶、生抽(醬油)與黑胡椒，意外激盪出清爽濃郁的新風味。

網友「全指牛奶」在小紅書發布的影片中分享，這道食譜的做法相當簡單，只需準備三顆水煮蛋，加入稠狀的無糖酸奶，撒上海鹽與黑胡椒，再滴入少量生抽，接著用小錘將其搗碎至奶黃狀質地，即可完成一款無糖無油的「蛋黃沙拉醬」替代品。塗抹在吐司上後，不僅風味濃郁、口感綿密，甚至「空口吃也完全不會噎」。

不少網友紛紛表示驚艷，認為這款食譜兼具健康與美味，是早餐與輕食的不二選擇。發文更建議再加上一片吐司組合成簡易三明治，不僅增加飽足感，也讓「蛋奶香氣嘎嘎濃郁」，吃起來毫無負擔。低熱量又高蛋白的特性，也讓這道食譜受到健身與減脂族群青睞。

其他人留言「加醬油麻油搗碎也很絕！我減脂期的愛」、「我這樣做的話能把所有麵包和酸奶雞蛋吃光」、「看封面我還以為是什麼焦糖布丁呢」、「我還以為是巧克力冰淇淋呢」、「水煮蛋直接搗沙拉醬也好吃」、「其實挺好吃的，還有那種雞蛋沙沙的口感」、「我以為是啥甜品呢，結果是雞蛋」、「雞蛋和土豆一起搗碎成泥超級好吃，加生菜就是減脂餐」。

▼觀看影片可點選「雞蛋結合無糖酸奶@小紅書

網友分享「雞蛋結合無糖酸奶」創意食譜。（取材自小紅書@ 全指牛奶）
網友分享「雞蛋結合無糖酸奶」創意食譜。（取材自小紅書@ 全指牛奶）

雞蛋 小紅書 料理食譜

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