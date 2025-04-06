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水煮蛋界天花板？網曝「巨嫩蛋黃＋巨香醬汁」簡易食譜

世界新聞網／輯
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網友分享水煮蛋簡單食譜。（取材自小紅書@肥肥的減脂食記）
網友分享水煮蛋簡單食譜。（取材自小紅書@肥肥的減脂食記）

減脂人必學！一名網友分享簡易的水煮蛋食譜，她大讚蛋黃又嫩又順滑，入口不噎，搭配醬汁非常美味，更吸引大量網友跟風嘗試，爭相認證這道看似平凡的水煮蛋，其實隱藏驚人美味，堪稱水煮蛋界的天花板。

根據網友「肥肥的減脂食記」在小紅書分享，這顆看似普通的雞蛋，做法卻非常講究。從一開始的冷水下鍋、開火後精準煮8分鐘，再關火悶1分鐘，最後立刻泡入冷水後剝殼。這樣處理過後的雞蛋，蛋黃柔軟細膩、入口即化，絲毫不乾不噎，完美展現「巨嫩巨嫩」的口感，讓人一口接一口停不下來。

而這道料理真正令人驚艷的，還在於那一碗「巨香巨香醬料」。只需用生抽(醬油)、陳醋、香油按照2:1:0.5的比例混合，再加入少許蔥花，攪拌均勻即可。簡單的材料，卻能調出層次豐富、鹹香中帶點酸甜的靈魂醬汁，搭配嫩煮蛋黃，一入口就讓人直呼「太絕了！」

這道水煮蛋不僅口感出眾，製作過程也快速便利，成為不少人心中減脂、便當、懶人料理的首選。網友紛紛留言表示「已經連續吃三天」、「這醬汁太犯規了」、「溏心蛋看著都流口水」、「好饞」、「早餐好適合做這道」、「想吃，真想吃」，甚至有人笑稱「這不是水煮蛋，是高級料理」，另有人建議「我把一勺陳醋換成半勺陳醋加一勺蘋果醋，增加一點甜味，很好吃」。

觀看影片可點選「巨好吃的水煮蛋@小紅書

雞蛋 小紅書 料理食譜

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