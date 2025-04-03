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4類飲料損心臟健康 星巴克這款熱門商品是其一

編譯周靜芝/即時報導
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紅牛（Red Bull）等飲料的咖啡因含量約為咖啡的1.5倍，但也含有近8茶匙或更多的糖（或更糟的玉米糖漿）。路透
紅牛（Red Bull）等飲料的咖啡因含量約為咖啡的1.5倍，但也含有近8茶匙或更多的糖（或更糟的玉米糖漿）。路透

紐約心臟科醫師伊凡·萊文（Evan Levine）擁有超過30年的經驗，還經營一個頗受歡迎的抖音（TikTok）帳號，經常就預防心臟病發作及該忽略哪些醫療保健「庸醫」等主題，提供一些誠實且帶點搞笑的建議。

紐約郵報報導，萊文近日分享了一段影片，揭露「對心臟最毒的十種飲料」，並分析其中這4種排名最前的原因。

1. 星巴克的星冰樂

萊文表示，他無意傷大家的心，但焦糖星冰樂可能是射向動脈的「毒箭」。這款飲料曾是他的最愛，直到他意識到從其中得到的快感，在兩小時內就崩潰了。

他說，這是因為它含有近100毫克的咖啡因與51克糖（相當13茶匙）；人們可能沒想到這幾乎與魔爪（Monster）能量飲料的57克糖分一樣多，只比160毫克的咖啡因少些。

萊文指出，對任何患有心臟病者來說，喝下這些咖啡因與糖的混合物，對心臟是潛在的危險壓力，也是誘發心悸的「完美風暴」。

2. 酒精

萊文說，如果沒有心臟問題，每天喝杯酒或少於一杯是安全的，但酒精攝取會增加血壓、三酸甘油脂、心房顫動，而且劑量較高時，會直接對心臟造成傷害，因此在心臟病學中有一個名詞「酒精性心肌病變」。

萊文同意最近有人推翻了每天喝幾杯紅酒對心臟有益的說法。他說，沒有什麼有益心臟健康的酒，所有那些研究多數是由酒商或葡萄酒產業贊助，很可能都是有缺失的觀察研究；簡單地說，喝一杯酒的人可能更愛運動，或是有其他不明的健康益處。

3. 汽水

一罐汽水含有10茶匙的糖或等量的玉米糖漿，萊文表示，這些大劑量的糖（在美國多以玉米糖漿形式出現）會提高三酸甘油酯、增加體重、使血糖飆升，並增加罹患糖尿病的風險，這些都會損害心臟。

他說，他希望每個人都能想像喝下1/5杯純玉米糖漿，因為這就是每次喝下一罐可樂時正在做的事。

4. 能量飲料

萊文指出，紅牛（Red Bull）等飲料的咖啡因含量約為咖啡的1.5倍，但也含有近8茶匙或更多的糖（或更糟的玉米糖漿）；魔爪能量飲料幾乎有15茶匙糖。

一位哀痛的母親在28歲的「健身女王」女兒死於心臟病發後，一直在提醒人們正視能量飲料的傷害。

心臟病 星巴克 糖尿病

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