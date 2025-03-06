煎鬆餅很簡單？科學家傳授「完美」製作方法

鬆餅。Image by Geri Art from Pixabay

無論是淋上楓糖漿或是撒上糖霜，鬆餅是全球無數人喜愛的食物。它的配料不多，讓人可能認為煎鬆餅是件輕而易舉的事；但要做出完美鬆餅並不簡單，一位英國科學家在3月4日「國際鬆餅日」揭露了「終極」訣竅。

根據專家的說法，製作鬆餅的完美麵糊只需三種主要材料：麵粉、牛奶 與雞蛋 。儘管有人會想加入奶油，但來自倫敦的流體力學家依恩·伊姆斯（Ian Eames）解釋了為何不可以這樣做。

製作完美麵糊

伊姆斯花了比大多數人更多的時間來思考鬆餅麵糊的物理原理，他表示，鬆餅成功與否取決於麵糊成分的比例，亦即其中的液體含量以及鬆餅的厚度。

伊姆斯測量了世界各地鬆餅的麵糊比例與厚度，以確定兩者的確切關係。他舉英式鬆餅為例說，使用200毫升牛奶、100克麵粉、一或兩個雞蛋以及一小撮鹽；若要加上傳統的檸檬與糖，鹽可以和甜味形成很好的對比。

伊姆斯建議，如果想要做美式鬆餅，可用200毫升牛奶、200克麵粉與兩個雞蛋。

如何調製麵糊

當麵粉與濕的配料混合時，兩類稱為麥穀蛋白 (glutenin) 與麥醇溶蛋白 (gliadin) 的蛋白質會結合，形成麩質蛋白的長鏈。但要獲得較佳口感，需巧妙取捨：麩質太多，鬆餅會變硬；麩質不足，鬆餅會太軟。

伊姆斯說，最好用叉子攪拌麵糊，可以儘量吸入空氣；打掉麵糊中的任何塊狀物，並培養出麩質，麩質可黏住空氣，讓鬆餅保持輕盈柔軟，又不致太軟爛。

如果喜愛薄而絲滑的鬆餅，可在打發麵糊後靜置10至15分鐘。這會讓麩質的蛋白質鏈解除纏結，麵粉與液體充分結合，做出薄而細緻的鬆餅。

如何煎出完美鬆餅

當然，製作麵糊只是成功的一半。伊姆斯說，科學證實鬆餅的牛奶含量與尺寸的關係；牛奶含量越高，鬆餅應該做得越薄。

對於英式鬆餅，他建議直徑約15-20公分（6-8英吋），以確保均勻煎熟；如果是較厚的美式鬆餅，他認為直徑最好是10公分（4英吋）。

同時，為做出完美的薄脆鬆餅，伊姆斯建議捨棄奶油，改用植物油。植物油的冒煙點比奶油低，可在不燒焦的情況下均勻受熱。

這可能知易行難，因為鬆餅麵糊似乎一沾上平底鍋就會凝固，而無法整齊地攤成一圈。幸好，科學再一次給出答案。

坎特伯雷 (Canterbury) 大學機械工程系主任馬蒂厄·塞利爾（Mathieu Sellier）開發出傾斜平底鍋的最佳方式，確保麵糊均勻塗抹。

他說，如果麵糊被放在平放的平底鍋中央，會很快熟透，並在流至鍋邊前凝固。因此，傾斜平底鍋並旋轉，可加快麵糊流動速度。

塞利爾指出，在倒入麵糊時，將平底鍋的一邊傾斜，讓麵糊快速流到鍋的另一邊，以劃圓方式轉動平底鍋，讓麵糊布滿整個鍋底；然後，慢慢降低傾斜度，直到平底鍋回復平放。

最後要做的就是，將鬆餅煎至一面焦黃、略熟，然後再翻面；不過，這項技巧有賴個人多加練習。