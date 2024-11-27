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Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

編譯尤寶琪／即時報導
連鎖超市Trader Joe's。美聯社
連鎖超市Trader Joe's。美聯社

Trader Joe's的冷凍食品系列，可以說是個充滿了簡單美味的膳食寶庫，經常在網路上引發消費者的熱論；而近期引發討論的，則是一款可口的起司口味冷凍義大利麵。

一名Trader Joe's消費者，近期在Reddit上表達了他們對Trader Joe's的粉紅醬起司Fiocchetti的熱愛，並寫說他們「被它的美味所震撼」；這款Fiocchetti每杯熱量為290卡路里。

這款冷凍義大利麵是由義大利供應商所生產，包含了袋狀雞蛋麵，搭配瑞可達乳酪(ricotta)、塔雷吉歐乳酪(taleggio)和馬蘇里拉乳酪(mozzarella)三種義大利起司，然後再加上用番茄和奶油製成的粉紅色醬汁；每包零售價為4.49元。

這位Reddit用戶寫道：「真的，這嚐起來就跟我在義大利餐廳裡，花了25元買的餐點一樣。」他們指出，他們烹煮義大利的時間，比包裝上建議的時間還要再長一點，再加上磨碎的帕瑪森起司和大蒜油(aglio olio)調味料，並融了一些馬蘇里拉起司在上面；「10/10餐廳品質的餐點，」Trader Joe's的粉絲總結道。

有趣的是，這頓飯也在最新「Eat This, Not That! Trader Joe 的冷凍食品試吃」中，被形容為「餐廳級的好菜」。

準備這道冷凍食品，你可以用微波爐加熱或是在鍋中放入水和橄欖油，直接在爐子上烹煮；如在Reddit上貼文的消費者一樣，有不少人都上網評論分享他們是如何改進這道義大利麵。

「我經常會買這個。我會在裡面加一點炒波菜、烤雞和帕瑪森起司。超棒的，」一位網友分享到。

「我超愛這款。我會考一些小番茄，大概烤個40分鐘，再烤一些花椰菜，切一點Trader Joe's墨西哥辣椒雞​​肉香腸，加到義大利麵豬，味道超棒。這大概是我最喜歡的Trader Joe's餐點了，」另一位Reddit用戶評論道。

另一位同樣將這款義大利麵稱為「最愛的懶人晚餐」的粉絲建議，加入磨碎的帕瑪森起司、冷凍豌豆和紅辣椒片；其他Reddit用戶則分享說，他們喜歡在這款流行的冷凍食品中添加了海螯蝦尾、蝦子、義大利香腸或烤雞柳條。

義大利 墨西哥 雞蛋

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