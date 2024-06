市售薯片 3廚師都愛這個品牌

Image by Werner Weisser from Pixabay

薯片是不論大人、小孩都愛吃的零食,烹飪網站The Kitchn撰稿人史蒂芬妮·甘茲(Stephanie Ganz)也是其中之一。為了找到更好吃的品牌,她詢問了認識的廚師他們下班後在家都會吃哪些薯片?甘茲說,市售薯片種類繁多,要在其中找到一種大家都說讚的口味是個挑戰,但她發現三名廚師一致表示:Kettle的薯片是他們的最愛。

甘迺迪中心(The Kennedy Center)餐廳副主廚波托芙(Marguerite Bottorff)說,Kettle椒鹽薯片的香脆口感最棒。她說,它們與任何食物都能搭配,入口鮮香酥脆,拿來當零食或配菜都很適合。

除了直接拿Kettle薯片當零食外,波托芙透露她會把它們加到三明治裡,讓口感更加爽脆;或是將它們蘸點巧克力醬或花生醬,享受那鹹中帶甜的滋味;此外,她還會把它們放在法式酸奶油和魚子醬上,做成一道豪華的零食。

美食專家與食譜 作者科奇拉斯(Diane Kochilas)表示,她從不會拒絕來些Kettle薯片。她說,雖然她把薯片當作偶爾才會吃的零食,但還沒遇過不喜歡的 Kettle薯片口味,香辣的哈瓦那檸檬薯片尤其對味;它們酥脆而不油膩,每片都香味撲鼻。她也稱讚Kettle薯片的厚度與綿密的口感。

芝加哥 The Smith餐廳主廚奧雷利(Amando Auleley)是標準的薯片控,甚至把它們列入菜單。餐廳所提供的薯片是從頭開始製作,並用來搭配藍紋起司火鍋,但他表示,若是自己吃的,他更偏愛簡單的Kettle海鹽薯片。

奧雷利說,他最欣賞這款薯片的鹽與香脆口感完美平衡,突顯了馬鈴薯的天然風味,但又不致喧賓奪主。他喜歡隨意地將薯片夾在三明治裡,或是配上香濃蘸醬或鮮奶油乳酪。

