市售薯片 3廚師都愛這個品牌

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薯片是不論大人、小孩都愛吃的零食，烹飪網站The Kitchn撰稿人史蒂芬妮·甘茲（Stephanie Ganz）也是其中之一。為了找到更好吃的品牌，她詢問了認識的廚師他們下班後在家都會吃哪些薯片？甘茲說，市售薯片種類繁多，要在其中找到一種大家都說讚的口味是個挑戰，但她發現三名廚師一致表示：Kettle的薯片是他們的最愛。

甘迺迪中心（The Kennedy Center）餐廳副主廚波托芙（Marguerite Bottorff）說，Kettle椒鹽薯片的香脆口感最棒。她說，它們與任何食物都能搭配，入口鮮香酥脆，拿來當零食或配菜都很適合。

除了直接拿Kettle薯片當零食外，波托芙透露她會把它們加到三明治裡，讓口感更加爽脆；或是將它們蘸點巧克力醬或花生醬，享受那鹹中帶甜的滋味；此外，她還會把它們放在法式酸奶油和魚子醬上，做成一道豪華的零食。

美食專家與食譜 作者科奇拉斯（Diane Kochilas）表示，她從不會拒絕來些Kettle薯片。她說，雖然她把薯片當作偶爾才會吃的零食，但還沒遇過不喜歡的 Kettle薯片口味，香辣的哈瓦那檸檬薯片尤其對味；它們酥脆而不油膩，每片都香味撲鼻。她也稱讚Kettle薯片的厚度與綿密的口感。

芝加哥 The Smith餐廳主廚奧雷利（Amando Auleley）是標準的薯片控，甚至把它們列入菜單。餐廳所提供的薯片是從頭開始製作，並用來搭配藍紋起司火鍋，但他表示，若是自己吃的，他更偏愛簡單的Kettle海鹽薯片。

奧雷利說，他最欣賞這款薯片的鹽與香脆口感完美平衡，突顯了馬鈴薯的天然風味，但又不致喧賓奪主。他喜歡隨意地將薯片夾在三明治裡，或是配上香濃蘸醬或鮮奶油乳酪。

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