降血糖零食首選堅果類 適合納入日常飲食 要注意熱量

堅果是專家推薦的降血糖首選零食，豐富的營養素有益於健康。（Getty Images）

多數的零食屬於「罪惡食物」，往往含有不健康的添加劑和過量的糖，對血壓 產生負面影響，並威脅心血管的健康；女性生活網站SHEfinds採訪了營養、運動和功能醫學 專家舒密茲-厄本(Ingo Schmitz-Urban)以及藥劑師兼健康博主艾德拉齊茲(Mahmoud Abdelaziz)，提供專家推薦的降血糖 首選零食，了解其營養價值及其對健康的重大影響；結論是：堅果是最佳零食。

堅果中如腰果、榛果、山核桃、巴西堅果等，風味和口感令人著迷，每種都有其獨特的營養價值。堅果的口味、質地和營養成分各不相同，吸引著美食愛好者和注重健康的人。它們含有Omega-3脂肪酸、蛋白質、鉀，還能促進大腦健康；由於便於攜帶和食用，成為許多人的首選零食。

厄本指出，杏仁的升糖指數(glycemic index)低、纖維量高、含健康脂肪，是控制血糖的理想零食。這些因素的結合讓杏仁有助血糖水平逐步上升、防止血糖急劇飆升；此外，纖維和抗氧化劑的也使它們成為抗炎和支持整體健康的食物。

艾德拉齊茲說，杏仁低碳水化合物含量也是控制血糖的一個主要因素。他指出，杏仁的碳水化合物含量很低，而且所含的碳水化合物吸收緩慢，與高碳水化合物零食相比，血糖水平會逐漸升高。

可以透過多種方法將堅果和種子納入日常飲食，厄本建議，將它們撒在沙拉上、混合到果昔中，或在兩餐之間吃上一小把，作為快速滿足嘴饞的零食；但切記要注意分量，因為杏仁雖然營養豐富，但熱量卻很高。

由於杏仁含豐富脂肪，因此切勿過量食用，因為儘管杏仁是健康食品，但熱量也很高。必須牢記的是，雖然堅果和種子對控制血糖有益，但適量是重要關鍵，尤其是需要注意卡路里攝取量的人。專家建議每次食用量約為1盎司(相當於一小把)，就足以獲得健康益處。