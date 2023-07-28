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早餐吃什麼？ 長壽專家推薦：來碗燕麥粥營養多

編譯徐薏茹／綜合報導
燕麥含豐富的可溶性纖維，有助於消化，並含高蛋白、大量的維他命，是理想早餐的選擇。(Getty Images)
燕麥含豐富的可溶性纖維，有助於消化，並含高蛋白、大量的維他命，是理想早餐的選擇。(Getty Images)

長壽專家、暢銷書作家，以及「藍區」(Blue Zones)機構創辦人布特納(Dan Buettner)堅信，營養均衡的早餐是維持健康長壽的一大祕訣，他認為一頓理想的早餐不必過分挑剔或複雜，簡單的餐點就能提供足夠的營養價值，對於布特納而言，他最喜歡在平日早晨來一碗燕麥粥(oatmeal)。

這位長壽專家近期在Instagram貼文透露，他常吃一大碗燕麥粥作為早餐，究竟燕麥粥有哪些迷人之處？布特納解釋除了風味佳之外，燕麥還囊括健康早餐的重要基本元素，如豐富的可溶性纖維(soluble fiber)，有助於消化，以及含高蛋白、大量的維他命等優點。

但老實說，一碗單純的燕麥粥對於大部分人來說並不是非常誘人，布特納喜歡放一些優質的配料為他的燕麥粥增添風味，成就美味又營養的餐點。

布特納分享他的燕麥粥食譜：「用慢火煮燕麥，加一些杏仁和椰棗，再倒入一些豆奶，也可以再加一點楓糖漿，這樣就是一道完美的藍區早餐。」(藍區指世界上平均壽命長的幾個地區)

想要做燕麥粥最好選擇合適的燕麥，布特納推薦鋼切燕麥(steel-cut oat)，勝過即食燕麥(Quick Oats)或傳統燕麥片(Rolled Oats)。

根據農業部資訊，每100克的鋼切燕麥中含有12.5克蛋白質、10克纖維，以及350毫克的鉀，儘管鋼切燕麥、即食燕麥或傳統燕麥片在營養方面無太大的差別，但鋼切燕麥確實有些額外的好處。

例如，鋼切燕麥是三種燕麥中加工程序最少的類別，因此β-葡聚醣(beta-glucan，一種對心臟及腸道健康的可溶性纖維)的含量更高，並且擁有更粗糙、耐嚼的美味口感。不過，烹煮鋼切燕麥通常需花30分鐘到40分鐘，即食燕麥則是短短幾分鐘便可完成上桌。

燕麥營養豐富，連速食連鎖店漢堡王都把它列為早餐的選項。(美聯社)
燕麥營養豐富，連速食連鎖店漢堡王都把它列為早餐的選項。(美聯社)

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