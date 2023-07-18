遠離阿斯巴甜 10種健怡可樂替代品
世界衛生組織(WHO)13日公布人工甜味劑「天冬甜素」(aspartame，又稱「阿斯巴甜」)「可能致癌」，將其列入與吸入引擎排氣、在乾洗店工作、食用某些醃漬蔬菜等相同的風險類別。
WHO表示，必須喝下相當大量的無糖汽水(diet soda)才會有風險，但可能致癌的消息仍使一些無糖飲料愛好者感到不安，若下定決心戒除這種飲料，或至少調整習慣，不妨考慮以下幾種不含天冬甜素的可替代飲品。
冰茶Iced Tea
冰茶喝起來不像健怡可樂(diet cola)，甚至沒有氣泡，但其中含有的丹寧(tannin)成分類似健怡可樂的複雜口感，且含有咖啡因，讓人遠離睡意。
康普茶Kombucha
康普茶由發酵的紅茶或綠茶製成，含少量咖啡因，氣泡溫和、甜度適宜，而且可能對腸道菌群有益。
氣泡水Sparkling Water
氣泡水與無糖汽水一樣充滿氣泡，可滿足喜愛氣泡的需求。
塞爾茲碳酸水苦精Seltzer and Bitters
這是許多孕婦與禁酒者在酒吧裡的最愛，口感清爽細緻，令人滿足。
石榴蘇打Pomegranate Juice and Club Soda
這一調製飲品具有與健怡可樂相同的清爽與強烈口感，甚至更棒，泡沫是活潑的粉色。
氣泡酒Prosecco
要注意的是氣泡酒的熱量通常不低，慎選想喝的飲品。
健康可樂Healthy Coke
在TikTok暴紅的「健康可樂」是一種摻入「巴薩米可醋」(Balsamic Vinegar)的塞爾茲碳酸水，許多TikTok用戶表示喝起來就像健怡可樂，甚至可以在油醋醬用光時作為替代醬汁淋在沙拉餐裡。
含糖軟性飲料Sugared Soft Drinks
這可能是最誘人的飲品，但考慮到過多的糖或玉米糖漿帶來的風險，還是少喝為妙。
上一則
FB留言