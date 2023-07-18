遠離阿斯巴甜 10種健怡可樂替代品

也可飲用康普茶來取代含人工甜味劑的飲料。(Getty Images)

世界衛生組織(WHO)13日公布人工甜味劑「天冬甜素」(aspartame，又稱「阿斯巴甜」)「可能致癌 」，將其列入與吸入引擎排氣、在乾洗店工作、食用某些醃漬蔬菜等相同的風險類別。

WHO表示，必須喝下相當大量的無糖汽水(diet soda)才會有風險，但可能致癌的消息仍使一些無糖飲料愛好者感到不安，若下定決心戒除這種飲料，或至少調整習慣，不妨考慮以下幾種不含天冬甜素的可替代飲品。

冰茶Iced Tea

冰茶喝起來不像健怡可樂(diet cola)，甚至沒有氣泡，但其中含有的丹寧(tannin)成分類似健怡可樂的複雜口感，且含有咖啡 因，讓人遠離睡意。

康普茶Kombucha

康普茶由發酵的紅茶或綠茶製成，含少量咖啡因，氣泡溫和、甜度適宜，而且可能對腸道菌群有益。

氣泡水Sparkling Water

氣泡水與無糖汽水一樣充滿氣泡，可滿足喜愛氣泡的需求。

塞爾茲碳酸水苦精Seltzer and Bitters

這是許多孕婦與禁酒者在酒吧裡的最愛，口感清爽細緻，令人滿足。

石榴蘇打Pomegranate Juice and Club Soda

這一調製飲品具有與健怡可樂相同的清爽與強烈口感，甚至更棒，泡沫是活潑的粉色。

氣泡酒Prosecco

要注意的是氣泡酒的熱量通常不低，慎選想喝的飲品。

健康可樂Healthy Coke

在TikTok 暴紅的「健康可樂」是一種摻入「巴薩米可醋」(Balsamic Vinegar)的塞爾茲碳酸水，許多TikTok用戶表示喝起來就像健怡可樂，甚至可以在油醋醬用光時作為替代醬汁淋在沙拉餐裡。

含糖軟性飲料Sugared Soft Drinks