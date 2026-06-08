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藍色星期一能致命？ 假期後上班心臟驟停率增9%

編譯組／綜合報導
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從周末回到工作日，睡眠模式和晝夜生理節奏發生轉變，可能帶來壓力造成「憂鬱星期一」...
從周末回到工作日，睡眠模式和晝夜生理節奏發生轉變，可能帶來壓力造成「憂鬱星期一」。（取自美國心臟學會臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南韓研究分析逾二十萬人數據，假期後首個工作日心臟驟停率升高九%。
  • 重點二：風險在老年人、有心臟病史者，以及連休兩天以上的人群中特別明顯。
  • 重點三：醫師認為睡眠節奏改變、飲食飲酒增加與工作壓力，可能共同推升心臟負荷。

假期後面對第一天的工作日常令人煩惱，坊間流行描述的「憂鬱星期一」（Monday Blues）原來不僅僅是情緒問題，醫學研究確發現假期後重回工作環境導致心血管疾病，甚至可以致命。南韓一項研究顯示，假日後翌日，心臟驟停的發生率較其他工作日高出9%。

紐約郵報就此作出報導。報導先引述約20年前的一項研究指，星期一（周末假期後第一個工作日）出現的心臟事故較其他工作日有所增加，這並非巧合；繼而報導南韓的急診醫生發現，假期後首個工作天在醫院外的心臟驟停發生率明顯比其他工作日高。

研究人員分析了逾20萬名成年人的健康數據，探視假期後的首個工作日與其它工作日相比，心臟驟停的發生頻率有何不同。結果發現其發生率是「顯著較高」，高出9%。

該研究刊登於美國醫學會旗下的期刊網絡（JAMA Network Open），研究人員在該研究文章上寫道：「這種現象在老年人、有心臟病史的人，以及連續休假兩天或以上日數的人群中尤為明顯。」

那麼，為何會出現這種心臟負荷過重問題？

沒有參與上述研究的諾斯韋爾健康中心（Northwell Health）轄下北岸大學醫院（North Shore University Hospital）心臟加護病房主任皮爾斯醫生（Dr. Matt Pierce）對上述發現提出一些假設，試圖解釋重返工作崗位與心臟風險提升之間的潛在關聯。

他說；「多個理論談及從周末回到工作日期間，睡眠模式和晝夜生理節奏發生轉變，當中帶來的壓力都與此有關。還有一種理論認為，在周末，尤其是假日，人們的飲食和飲酒習慣會改變，攝取更多鹽分，吸飲更多酒精。這些都有一定的影響。」

這種說法認為，面對新一周的工作壓力，會刺激腎上腺釋放大量腎上腺素和皮質醇，導致血壓和心率飆升。更多的飲酒量也令血壓升高，使動脈硬化，加重心臟負擔。

最後，24小時的生理時鐘從周末的「小酌時光」到上班打卡的轉變，也會提升皮質醇水平，使心臟更易受損。

要避免假期後的工作焦慮，皮爾斯醫生建議養成健康的睡眠習慣，作息定時，亦減少飲酒，以及尋找舒壓方法。

精華 FAQ

  • 研究分析逾二十萬名成年人的健康數據後發現，假期後首個工作日的院外心臟驟停發生率，較其他工作日顯著高出9%。

  • 研究人員指出，這種現象在老年人、已有心臟病史的人，以及連續休假兩天或以上者身上更明顯，顯示部分族群對作息變化更敏感。

  • 醫師推測，周末到工作日的睡眠與生理時鐘轉換、假期飲食與飲酒增加，以及返工壓力導致腎上腺素和皮質醇上升，可能共同加重心臟負擔。

南韓 心臟病 心血管疾病

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