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洗熱水澡舒服 心血管患者應避免

【洛杉磯訊】
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專家表示，有心血管類基礎疾病的人士應該避免洗熱水澡。（示意圖取自Pexels）
專家表示，有心血管類基礎疾病的人士應該避免洗熱水澡。（示意圖取自Pexels）

洗熱水澡可以讓人放鬆、解乏，但有專家提醒，洗熱水澡會增加血液流速，增加心臟負擔。對有相關基礎疾病的人，還有觸發心臟病中風的風險。

每日郵報報導，Harris Poll近期的一項調查顯示，超一半的美國人喜歡洗熱水澡，而17%的人喜歡將水溫調至他們可承受的最高溫度。偶爾高溫熱水澡似乎無害，但有專家警告，熱水澡可能會增加心臟病、中風心血管疾病風險。

接觸熱水會使血管擴張，血管變寬，從而將溫熱的血液推向皮膚表面。同時，血壓會下降，因此心臟必須更快跳動，以維持正常的血液循環。事實上，近期研究顯示，洗熱水澡可能使心率增加超過30%。

紐約Albany Med Health System的血管外科醫師Xzabia Caliste向每日郵報表示，當人體接觸非常熱的水時，靠近皮膚的血管會開始擴張，以釋放熱量並調節體溫。」「這種變化會使血流更多轉向皮膚表面，因此作為反應，心臟通常需要更努力工作、跳動更快，以維持全身足夠的血液循環與血壓。

心率突然升高以及血壓下降可能會導致頭暈，尤其是對本身已有心臟疾病的人而言，更容易增加昏倒與頭部受傷的風險。此外，若長期反覆出現高心率狀況，可能導致心臟獲得的含氧血液不足，最終提高心臟病發作（heart attack）風險。

Caliste表示，「對健康的人來說，身體通常能很快進行調節與補償；但對某些患者，例如患有血管或心血管疾病的人，這些變化可能更加明顯，並導致嚴重問題，例如心臟病發作或中風。」

不過，Caliste也提醒，大多數人其實不需要避免洗溫熱水澡，但某些族群應該適當降低水溫。她表示：「老年人、患有心臟病、血管疾病、低血壓或血液循環不良的人，應謹慎使用過熱或長時間的熱水澡，因為這可能對心血管系統造成壓力。」

「另外，脫水者、正在服用降血壓藥物的人，以及容易頭暈或跌倒的人，也應提高警覺，因為突然的血管變化可能增加昏倒或身體失衡風險。」

健康專家通常建議，淋浴水溫應保持在華氏98度至105度（約攝氏37度至40.5度）之間，以降低不僅是血液循環問題，還包括皮膚受損的風險。因為過熱的水溫會破壞皮膚的保護屏障，增加濕疹（eczema）與皮膚泛紅的機率。

中風 心臟病 心血管疾病

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