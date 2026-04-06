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全美召回310萬瓶眼藥水 3步驟自保

記者王湘涵／舊金山報導
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全美超過310萬瓶眼藥水因「無法確保無菌」遭到大規模回收，涉及多達26個品牌。（...
全美超過310萬瓶眼藥水因「無法確保無菌」遭到大規模回收，涉及多達26個品牌。（記者王湘涵／攝影）

美國再傳用藥安全警訊，美國食品藥物管理局（FDA）於3月31日公布，全美超過310萬瓶眼藥水因「無法確保無菌」遭到大規模回收，涉及多達26個品牌，涵蓋人工淚液、舒緩型與消紅類產品。這些產品廣泛在CVS藥局、Walgreens、Rite Aid、Kroger 與Walmart等通路販售，影響層面相當廣。

此次由總部位於加州波莫那的K.C.製藥公司主動提出召回，在官方說明中指出，問題出在製造過程未能完全符合「無菌保障」要求，也就是無法確保完全阻絕可能引發感染的微生物。

值得注意的是，此次涉及多個品牌（store brands）」，顯示其供應鏈可能跨越不同零售品牌；對消費者而言，即使品牌名稱不同，產品來源仍可能相同，因此也提高了辨識難度。

目前官方尚未公布明確退款或更換流程，但多數零售通路預期將提供退貨或更換服務；此次事件屬於預防性召回，但也提醒民眾注意，越是日常使用的產品，越需要建立基本的安全意識，可採取以下「確認、觀察、諮詢」的原則自保：

一、確認產品資訊：檢查眼藥水的品牌名稱、批號（lot number）與保存期限。若產品來自近期購買，或與已公布的召回條件相符，可先暫停使用並向原購買通路查詢。此次召回涉及的品牌範圍廣泛，包括Walgreens、CVS Health、Rite Aid等藥局通路，以及Kroger、H-E-B、Publix、Meijer、Harris Teeter等超市品牌，另包含部分折扣與批發品牌產品。

此外，民眾可自行留意產品瓶身上的批號資訊。若批號開頭為AC、AR、LT、SU、RG、RL、SY 或 AT，且保存期限為2026年（多為5月或10月），建議先停止使用，並進一步向購買通路確認是否在召回範圍內。

二、觀察使用後反應：若使用後出現刺痛、發紅、分泌物增加或視力變化等情況，應停止使用並儘早諮詢醫療專業人員；多數情況不一定嚴重，但及早評估有助降低風險。

三、諮詢安全用藥習慣：避免共用眼藥水、開封後不建議長期使用，並留意瓶口是否接觸到眼睛或其他表面，以降低汙染機率。若有長期乾眼問題，也可考慮諮詢醫師，尋找更適合的治療方式。

涉及的品牌範圍廣泛，包括許多知名的藥局通路。（記者王湘涵／攝影）
涉及的品牌範圍廣泛，包括許多知名的藥局通路。（記者王湘涵／攝影）

加州 供應鏈 FDA

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