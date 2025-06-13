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調查：多地受海嘯威脅 估浪高數十呎

編譯陳盈霖╱綜合報導
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加州若發生大規模海嘯，沿海地區將受重創，預計造成數百億元損傷。圖為聖塔蒙尼卡碼頭（聖塔蒙尼卡市臉書）
加州若發生大規模海嘯，沿海地區將受重創，預計造成數百億元損傷。圖為聖塔蒙尼卡碼頭（聖塔蒙尼卡市臉書）

加州海岸若發生大海嘯，影響究竟有多大？洛杉磯時報報導，儘管單一海嘯不會對每個地區造成最糟糕的情況，但約68萬加州居民在白天處於海嘯危險區。加州20個沿海和灣縣整體損害恐達126億美元，此一數字尚未包括港口、碼頭、道路、關鍵設施或其他基礎建設的損壞。

海嘯主要分為兩種情況。一種是「遠源」（distant-source）海嘯，來自遙遠地區，如阿拉斯加發生大地震引發的海嘯等。這類海嘯通常有充足預警時間，洛杉磯六小時，舊金山五小時。然而，它可能在州內大範圍地區造成最高程度洪水淹沒。另一種是「近源」（near-source）海嘯，附近地區發生地震後，可能在震後幾分鐘內衝上岸，幾乎沒時間發出預警或進行撤離。

加州州長緊急服務辦公室和加州地質調查局負責的加州海嘯計畫（California Tsunami Program），針對加州各地提供海嘯出現恐發生的情境。

南加州若發生遠源海嘯，人們在官方發布警報後半小時才撤離，沿岸可能會造成超過350人死亡，包括洛縣約200人、聖地牙哥80人、橙縣60人，范杜拉縣12人。

假設阿拉斯加發生芮氏規模9.3地震（類似1964年引發巨大海嘯的地震），可有六小時預警，來自智利的大地震可有13小時預警。預計最大遠源海嘯，恐對瑪利那岱瑞（Marina del Rey）、聖塔蒙尼卡碼頭、那不勒斯（Naples）、阿拉米托斯灣（Alamitos Bay）造成15呎浪高。長堤部分地區14呎。曼哈頓灘（Manhattan Beach）、聖比渚（San Pedro）、洛杉磯與長堤港十呎。馬里布、麗浪多灘（Redondo Beach）和派洛斯福德斯岡（Palos Verdes Hills）九呎。利奧卡里略州立海灘（Leo Carrillo State Beach）八呎。預估恐造成14億美元損害。

若發生近源海嘯，洛杉磯地區可能在震後十至15分鐘內受海嘯衝擊。洛市海嘯計畫中警告，卡塔利娜島（Catalina Island）恐出現30呎浪高、派洛斯福德斯岡24呎、麗浪多灘11呎、馬里布九呎、長堤與聖塔蒙尼卡八呎、曼哈頓灘與聖比渚七呎、瑪利那岱瑞五呎。洛市預估有2萬3000區民位於海嘯危險區內，長堤有3萬1000居民受威脅。

北加州灣區若發生遠源海嘯，延遲撤離的話，恐造成1300人死傷，包括舊金山約500人，聖馬刁（San Mateo）和馬林（Marin）縣各約300人、阿拉米達（Alameda）縣近200人。假設阿拉斯加州發生地震，可有五小時預警，智利的海嘯可提供13小時預警。

根據加州地質調查局，預計最大遠源海嘯可能導致舊金山大洋灘（Ocean Beach）出現32呎浪高、聖馬刁縣柏斯菲卡（Pacifica）31呎、馬林縣柏利那斯（Bolinas）27呎、阿拉米達18呎。預估造成超過65億美元損害。

若發生近源海嘯，可導致柏利那斯出現九呎浪高、柏斯菲卡八呎、大洋灘六呎、阿拉米達五呎浪高。

阿拉斯加州 地震 長堤

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