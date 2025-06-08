雞蛋爆沙門氏菌 七州79人染疫

CDC公布，七個州有70多人，從召回的雞蛋感染沙門氏菌。（CDC官網）

ABC 7電視台報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）6日於官網宣布，全美七個州有79人（其中21人住院治療）因奧古斯特雞蛋 公司（August Egg Company）召回的雞蛋而感染沙門氏菌。這家總部位於加州 的公司，召回170萬打有機和散養的棕色雞蛋，這些雞蛋已分別銷往亞利桑那、加州、伊利諾、印第安納、內布拉斯加、新墨西哥 、內華達、華盛頓和懷俄明等州的餐廳和零售店。

召回的雞蛋包括標示「放養棕色雞蛋」和「有機認證棕色雞蛋」，銷售期限從2025年3月4日至2025年6月4日。在加州與內華達州，這些雞蛋分銷至Save Mart、FoodMaxx、Lucky、Smart & Final、Safeway、Raleys、Food 4 Less和Ralphs等零售店。也銷售至加州、華盛頓、內華達、亞利桑那、懷俄明、新墨西哥、內布拉斯加、印第安納及伊利諾等州的沃爾瑪（Walmart），銷售期限標註為2025年3月4日至2025年6月19日。

相關單位指出，消費者「不要食用」任何召回的雞蛋，可將其丟棄或退回商店。用熱肥皂水或洗碗機清洗可能接觸過召回雞蛋的物品與表面。若出現嚴重沙門氏菌症狀，需立即聯繫醫療單位。商家則不要銷售或提供召回的雞蛋，清洗並消毒任何可能接觸過這些商品的物品與表面。

沙門氏菌是一種存在於人體與動物腸道中的細菌，人們可能通過食用汙染食品、飲用或接觸受汙染的水，或接觸動物、動物糞便及動物活動處而感染。主要症狀包括腹瀉、發燒和胃痙攣等。這些症狀通常會在細菌入侵後六小時至六天內出現，大多數人在四至七天內無需治療即可痊癒，但部分群體（如五歲以下兒童、65歲以上老人及免疫系統較弱者）可能出現嚴重症狀，需就醫或住院。民眾可上https://www.cdc.gov/salmonella/outbreaks/eggs-06-25/index.html。