我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納州少女挑戰TikTok「噴劑吸嗅」心臟驟停猝逝

分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾

雞蛋爆沙門氏菌 七州79人染疫

編譯陳盈霖╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
CDC公布，七個州有70多人，從召回的雞蛋感染沙門氏菌。（CDC官網）
CDC公布，七個州有70多人，從召回的雞蛋感染沙門氏菌。（CDC官網）

ABC 7電視台報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）6日於官網宣布，全美七個州有79人（其中21人住院治療）因奧古斯特雞蛋公司（August Egg Company）召回的雞蛋而感染沙門氏菌。這家總部位於加州的公司，召回170萬打有機和散養的棕色雞蛋，這些雞蛋已分別銷往亞利桑那、加州、伊利諾、印第安納、內布拉斯加、新墨西哥、內華達、華盛頓和懷俄明等州的餐廳和零售店。

召回的雞蛋包括標示「放養棕色雞蛋」和「有機認證棕色雞蛋」，銷售期限從2025年3月4日至2025年6月4日。在加州與內華達州，這些雞蛋分銷至Save Mart、FoodMaxx、Lucky、Smart & Final、Safeway、Raleys、Food 4 Less和Ralphs等零售店。也銷售至加州、華盛頓、內華達、亞利桑那、懷俄明、新墨西哥、內布拉斯加、印第安納及伊利諾等州的沃爾瑪（Walmart），銷售期限標註為2025年3月4日至2025年6月19日。

相關單位指出，消費者「不要食用」任何召回的雞蛋，可將其丟棄或退回商店。用熱肥皂水或洗碗機清洗可能接觸過召回雞蛋的物品與表面。若出現嚴重沙門氏菌症狀，需立即聯繫醫療單位。商家則不要銷售或提供召回的雞蛋，清洗並消毒任何可能接觸過這些商品的物品與表面。

沙門氏菌是一種存在於人體與動物腸道中的細菌，人們可能通過食用汙染食品、飲用或接觸受汙染的水，或接觸動物、動物糞便及動物活動處而感染。主要症狀包括腹瀉、發燒和胃痙攣等。這些症狀通常會在細菌入侵後六小時至六天內出現，大多數人在四至七天內無需治療即可痊癒，但部分群體（如五歲以下兒童、65歲以上老人及免疫系統較弱者）可能出現嚴重症狀，需就醫或住院。民眾可上https://www.cdc.gov/salmonella/outbreaks/eggs-06-25/index.html。

雞蛋 加州 墨西哥

上一則

大熊湖第2隻白頭雛鷹 展翅高飛

下一則

果園偷摘櫻桃販售 3華人面臨重罪指控

延伸閱讀

三華人北加果園偷摘櫻桃被捕 警控盜竊合謀破壞農作物

三華人北加果園偷摘櫻桃被捕 警控盜竊合謀破壞農作物
親子北京移居加州2年 物價高到嚇人但有一最大收穫

親子北京移居加州2年 物價高到嚇人但有一最大收穫
加州州立圖書館證 可免費遊200座州立公園

加州州立圖書館證 可免費遊200座州立公園
法廊快報／學校放暑假 校區超速警察照罰

法廊快報／學校放暑假 校區超速警察照罰
REACH基金會 膺年度加州非營利組織

REACH基金會 膺年度加州非營利組織
傳川普擬大刪加州聯邦補助 紐森：我們倒貼800億美元

傳川普擬大刪加州聯邦補助 紐森：我們倒貼800億美元

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
倡議人士說，加州是個老不起的地方。（美聯社）

白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

2025-06-02 02:19

超人氣

更多 >
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法