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中年女性喝咖啡有助健康老化 較無慢性病、記憶認知障礙

編譯廖宜怡╱綜合報導
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一項進行了30年的研究發現，女性在中年時期適量飲用咖啡可提高健康老化的可能性。（取自Pexels）
一項進行了30年的研究發現，女性在中年時期適量飲用咖啡可提高健康老化的可能性。（取自Pexels）

根據最近在美國營養學會（American Society for Nutrition）年會上公布的一項研究，女性中年時期飲用咖啡可能有助於未來健康老化。

這項研究進一步證明了部分研究的論點，那就是：飲用咖啡可能有益健康和長壽。不過，舊金山紀事報表示，過去的研究大多為觀察性研究，並未實際證實飲用咖啡必然有益健康，只顯示飲用咖啡的人往往較健康，包括心血管死亡率較低、某些癌症風險較低和2型糖尿病風險較低等。

這項最新研究對美國超過4萬7000名女性進行了30年追蹤，發現在中年時期（45歲至60歲）有喝咖啡習慣的女性，較有可能在晚年健康老化。這些女性平均每天攝取約315毫克咖啡因，相當於三小杯咖啡。

研究人員將健康老化定義為年齡至少70歲、沒有11種主要慢性疾病（包括心臟病、2型糖尿病、癌症、帕金森氏症等），也沒有嚴重精神健康、認知障礙和記憶等問題。

這項研究自1984年開始進行追蹤，要求受追蹤者填寫有關咖啡、茶和汽水攝取量的問卷。截至2016年，約有3700名女性被視為是健康老化人士。研究發現，在這個群體中，每天喝一杯咖啡、每天最多五杯，晚年健康的可能性就會提高2%到5%。而在喝茶、汽水和無咖啡因飲料的女性中，並沒有發現和喝咖啡可健康老化類似的關聯。

主導這項研究的多倫多大學（University of Toronto）營養科學教授馬達維（Sara Mahdavi）說：「儘管過去的研究已顯示喝咖啡可影響個人健康狀況，但我們的研究是頭一個評估喝咖啡30年對老化有何影響的研究。研究發現，含咖啡因的咖啡（非茶或無咖啡因咖啡）可以以一種獨特的方式讓人們健康老化，從而保有正常身心功能。」

這項研究還考慮到影響健康老化的其他因素，包括體重、吸菸、飲酒、運動、教育程度和飲食中蛋白質的攝取。

馬達維說：「我們的結論並非是人們應該為了長壽開始喝咖啡，也不是喝得愈多就愈好。我們的發現是，適量飲用含咖啡因咖啡可提高健康老化的可能性。」

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