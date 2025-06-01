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舊金山加大：吸或食大麻 都有害血管、心臟

編譯胡立宗╱綜合報導
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舊金山店面展示的大麻軟糖。（美聯社）
舊金山店面展示的大麻軟糖。（美聯社）

舊金山加大（UCSF）一份刊登在最新一期「美國醫學會心臟病學」（JAMA Cardiology）期刊上的報告指出，長時間使用大麻的人，不管是抽還是吃，都會破壞血管功能，最終導致高血壓，甚或心臟病。

研究團隊在2021年末至2024年中，選出了55個當時都健康的大麻常態使用者，意即一周使用三次以上、且持續一年。他們使用的方式包括呼麻，與吃含四氫大麻酚（THC）的食品，但都沒有吸食尼古丁的習慣。

結果發現，不論是呼或吃大麻成分，血管功能都只有不使用者的一半。血管功能低落很可能導致高血壓，甚或發生心肌梗塞。因此報告的結論是，不論用什麼方式攝取大麻成分，都會與長期吸菸一樣，導致心血管疾病風險增加。

除此之外，研究人員還發現，習慣呼麻的人，血液成分會出現變化，損害血管壁的細胞。不過，同樣狀況並未出現在食用大麻成分者的身上。

雖然研究並未確定THC到底是怎麼傷害血管的，但研究團隊強調，以食物狀態進入人體的THC，還是會以與呼麻不同的方式傷害健康。團隊強調，研究結果證明使用大麻會影響血管，也提供更多證據凸顯大麻的壞處。

大麻 心臟病 高血壓

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