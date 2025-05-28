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FDA警告 有毒牡蠣流入10州餐廳

洛杉磯訊
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產品標籤，附在批號為B250130的牡蠣紙箱上。（FDA官網）
產品標籤，附在批號為B250130的牡蠣紙箱上。（FDA官網）

加州公共衛生廳（CDPH）通報，數起疑似諾羅病毒（norovirus）感染病例，與韓國進口冷凍牡蠣（Oyster，又稱生蠔）有關。食品暨藥物管理局(FDA)22日發出食安警示，呼籲包括加州在內的10州餐廳及食品零售業者，全面下架並銷毀相關產品，消費者亦應避免食用。

本次被點名產品，為韓國統營市（Tongyeong-si）JBR KR-15-SP工廠加工、於2025年1月30日採收的冷凍生食半殼牡蠣，批號為Lot Code：B250130，由加州洛杉磯縣康普頓市（Compton）進口商Khee Trading Inc引進，已於5月19日主動召回。受影響的包括加州、亞利桑納、科羅拉多、喬治亞、愛達荷、堪薩斯、內華達、德州、猶他與華盛頓等。

FDA指出，諾羅病毒為引發腸胃炎的常見病原體，症狀包含噁心、嘔吐、腹瀉、胃痛及發燒，多數人在感染後1至3天內可自行痊癒，但年幼、年長或免疫力低下者，恐引發脫水與併發症。脫水的兒童可能會很少哭或沒有眼淚，並且會異常嗜睡或煩躁。

食品中含有諾羅病毒不會有異味或變色，外觀正常仍具傳染性。FDA提醒業者務必妥善丟棄產品，並加強消毒處理器具與環境，避免交叉污染；消費者若近期食用過相關牡蠣並出現症狀，應立即就醫，並通報當地衛生部門。

FDA表示，目前仍持續追查產品流向與潛在病例，後續將視情況更新安全警示。查詢詳情或舉報者，可至FDA官網www.fda.gov/food/resources-you-food/get-assistance-fda-human-foods-program-hfp

FDA建議餐廳和零售商不要銷售可能受諾羅病毒污染的韓國進口冷凍牡蠣。（示意圖取自...
FDA建議餐廳和零售商不要銷售可能受諾羅病毒污染的韓國進口冷凍牡蠣。（示意圖取自pexels/Elle Hughes ）

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