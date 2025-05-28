FDA警告 有毒牡蠣流入10州餐廳

產品標籤，附在批號為B250130的牡蠣紙箱上。（FDA官網）

加州 公共衛生廳（CDPH）通報，數起疑似諾羅病毒（norovirus）感染病例，與韓國進口冷凍牡蠣（Oyster，又稱生蠔）有關。食品暨藥物管理局(FDA )22日發出食安警示，呼籲包括加州在內的10州餐廳及食品零售業者，全面下架並銷毀相關產品，消費者亦應避免食用。

本次被點名產品，為韓國統營市（Tongyeong-si）JBR KR-15-SP工廠加工、於2025年1月30日採收的冷凍生食半殼牡蠣，批號為Lot Code：B250130，由加州洛杉磯縣康普頓市（Compton）進口商Khee Trading Inc引進，已於5月19日主動召回。受影響的包括加州、亞利桑納、科羅拉多、喬治亞、愛達荷、堪薩斯、內華達、德州 、猶他與華盛頓等。

FDA指出，諾羅病毒為引發腸胃炎的常見病原體，症狀包含噁心、嘔吐、腹瀉、胃痛及發燒，多數人在感染後1至3天內可自行痊癒，但年幼、年長或免疫力低下者，恐引發脫水與併發症。脫水的兒童可能會很少哭或沒有眼淚，並且會異常嗜睡或煩躁。

食品中含有諾羅病毒不會有異味或變色，外觀正常仍具傳染性。FDA提醒業者務必妥善丟棄產品，並加強消毒處理器具與環境，避免交叉污染；消費者若近期食用過相關牡蠣並出現症狀，應立即就醫，並通報當地衛生部門。