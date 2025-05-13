大幅影響納稅新政 國會正辯論

共和黨人士正在準備一系列稅收改革方案，其中，是否提高或取消SALT上限，成為主要討論重點。(圖取自加州稅務局臉書)

共和黨 立法者正在討論一項可能對加州 居民產生重大影響的稅收政策。

川普 第一任期內，頒布「2017年減稅與就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)，對可從聯邦應稅收入扣除的州稅與地方稅進行限制、其稱為「SALT上限」，設定為1萬美元。法案將於今年底到期，共和黨人正準備一系列稅收改革方案，其中，是否提高或取消SALT上限，成為主要討論重點。

「舊金山紀事報」專欄報導，超過一個世紀前，SALT扣除額並無限制。這項扣除項目於1913年首次添增至稅法中，其理念是民眾不應對收入繳納兩次稅，因此可自應繳聯邦稅中、扣除已繳的州與地方所得稅、地產稅與個人財產稅。

但是，川普2017年上任後，共和黨將新SALT的1萬美元上限，視為急需的稅收來源。其也剛好針對那些沒有投票給川普的州。

加州與紐約州等沿海民主黨州的高收入者，尤其感受到上限的影響。為了申請SALT扣除額，納稅人須提交分項申報表，收入較高民眾更可能分項列出扣除額。此外，富裕的州通常稅收較高，房價也偏高，需繳納更高房產稅。

不過，舊金山註冊會計師Richard Pon表示，他的客戶最初對新州稅與地方稅扣除限額不滿意，但是，2017年的稅制新法案、也提高替代性最低稅(AMT)的徵稅收入水平。其中大部分客戶年收入超過20萬美元，由於這些改變，則無需再繳納AMT，有助於抵消SALT上限造成的損失。

然而，代表加州、紐約州與其他受影響州的兩黨政界人士，一直主張提高或取消SALT上限。根據「CalMatters」在2019年引用加州稅務局數據，SALT上限導致約100萬加州納稅人、每年共約欠稅120億美元。數據顯示，這些納稅人中的大多數，年收入在10萬至25萬美元。

目前國會辯論的部分焦點，在於是否完全取消、或提高SALT上限，或將其限制在特定收入。會計師分析，另一個想法，是將限額與通貨膨脹一起考量，因為自2018年以來，1萬美元這個數字就未被討論過，或者取消對限額的婚姻懲罰，因為根據現行稅法，單身人士與夫妻共同申報的上限、皆為1萬美元。