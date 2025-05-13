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大幅影響納稅新政 國會正辯論

編譯組／綜合報導
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共和黨人士正在準備一系列稅收改革方案，其中，是否提高或取消SALT上限，成為主要討論重點。(圖取自加州稅務局臉書)
共和黨人士正在準備一系列稅收改革方案，其中，是否提高或取消SALT上限，成為主要討論重點。(圖取自加州稅務局臉書)

共和黨立法者正在討論一項可能對加州居民產生重大影響的稅收政策。

川普第一任期內，頒布「2017年減稅與就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)，對可從聯邦應稅收入扣除的州稅與地方稅進行限制、其稱為「SALT上限」，設定為1萬美元。法案將於今年底到期，共和黨人正準備一系列稅收改革方案，其中，是否提高或取消SALT上限，成為主要討論重點。

「舊金山紀事報」專欄報導，超過一個世紀前，SALT扣除額並無限制。這項扣除項目於1913年首次添增至稅法中，其理念是民眾不應對收入繳納兩次稅，因此可自應繳聯邦稅中、扣除已繳的州與地方所得稅、地產稅與個人財產稅。

但是，川普2017年上任後，共和黨將新SALT的1萬美元上限，視為急需的稅收來源。其也剛好針對那些沒有投票給川普的州。

加州與紐約州等沿海民主黨州的高收入者，尤其感受到上限的影響。為了申請SALT扣除額，納稅人須提交分項申報表，收入較高民眾更可能分項列出扣除額。此外，富裕的州通常稅收較高，房價也偏高，需繳納更高房產稅。

不過，舊金山註冊會計師Richard Pon表示，他的客戶最初對新州稅與地方稅扣除限額不滿意，但是，2017年的稅制新法案、也提高替代性最低稅(AMT)的徵稅收入水平。其中大部分客戶年收入超過20萬美元，由於這些改變，則無需再繳納AMT，有助於抵消SALT上限造成的損失。

然而，代表加州、紐約州與其他受影響州的兩黨政界人士，一直主張提高或取消SALT上限。根據「CalMatters」在2019年引用加州稅務局數據，SALT上限導致約100萬加州納稅人、每年共約欠稅120億美元。數據顯示，這些納稅人中的大多數，年收入在10萬至25萬美元。

目前國會辯論的部分焦點，在於是否完全取消、或提高SALT上限，或將其限制在特定收入。會計師分析，另一個想法，是將限額與通貨膨脹一起考量，因為自2018年以來，1萬美元這個數字就未被討論過，或者取消對限額的婚姻懲罰，因為根據現行稅法，單身人士與夫妻共同申報的上限、皆為1萬美元。

加州 共和黨 川普

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