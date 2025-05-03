2025春季安全醫院評比 加州全國第9、2醫療中心連13年獲A

全國2025安全醫院評比，加州居九。（維基百科）

Leapfrog Group1日發布全國2025春季醫院安全報告，加州 醫院綜合評分在全國位居第九，122家加州醫院因其保護患者免受通常可預防傷害能力而獲得「A」級；89家加州醫院列入F-C級。橙縣一家醫院連續13年27次獲A。

Leapfrog Group的春季醫院安全等級排名每兩年一次，根據美國所有綜合醫院保護患者免受醫療失誤、事故、傷害和感染的能力，將其評估為A、B、C、D或F。

根據評審，加州一家醫院獲得「F」級；21家醫院獲得「D」；67家「C」；74家「B」。南加州獲得「A」的包括：爾灣Hoag Hospital、芳塔那凱瑟醫院、安大略凱瑟醫院、聖地牙哥 凱瑟醫院、橙縣凱瑟醫院安那罕中心、爾灣凱瑟醫院、Loma Linda醫院、 蒙克萊醫療中心、北嶺大學醫療中心；聖地牙哥天堂谷醫院、洛杉磯加大雷根醫療中心、聖地牙哥加大Hillcrest醫療中心、聖地牙哥加大La Jolla醫療中心、阿罕布拉仁愛醫院、奇諾谷醫療中心、聖伯納汀諾社區醫院、柯洛那地區醫療中心、好萊塢Presbyterian醫療中心、 鮑爾溫公園凱瑟醫院、唐尼凱瑟醫院、洛杉磯凱瑟醫院、河濱凱瑟醫院、南加大 醫療中心、洛杉磯總醫療中心、聖地牙哥海軍醫院、波莫那谷醫院、托倫斯瑪麗醫療中心、聖迪瑪斯社區醫院、聖地牙哥Scripps Mercy醫院、雪漫橡樹醫院、長堤聖瑪麗醫療中心、爾灣加大醫療中心、惠提爾醫院。

加州唯一獲得「F」級的醫院是南加州太陽谷的Pacifica Hospital醫院。

全國共有11家醫院連續13年27輪評估中獲「A」。加州聖路易奧比斯波的法國醫院醫療中心和橙縣凱瑟-安那罕醫療中心名列其中。