研究：食品添加劑混合物 恐增糖尿病風險

一項研究，攝取多種常見食品添加劑組合，可能會稍微增加罹患第二型糖尿病（Type 2 diabetes）風險。（NBC 4）

NBC 4電視台報導，根據8日發表於「PLOS Medicine」期刊一項研究，攝取多種常見食品添加劑組合，可能會稍微增加罹患第二型糖尿病 （Type 2 diabetes）風險。儘管愈來愈多證據顯示，某些食品添加劑與癌症、糖尿病、心臟病等有關，然許多研究都僅集中單一添加劑成分。該研究共同作者、巴黎北索邦大學（Université Sorbonne Paris Nord.）營養流行病學研究團隊主任圖維爾（Mathilde Touvier）表示，「現實生活中，我們攝取的是多種添加劑混合物。」

圖維爾和她的團隊研究來自法國NutriNet-Sante研究計畫中超過10萬8000名成年人八年數據。這項長期研究探討食品與健康之間的關聯。透過研究參與者報告的飲食習慣，研究人員確認人們經常攝取的五種食品添加劑混合，這些組合類似在加工食品標籤上看到的成分：

混合物一：碳酸鈉、二磷酸鹽、甘油、碳酸銨、碳酸鉀、山梨醇。

混合物二：改性澱粉、果膠、瓜爾膠、角叉菜膠、聚磷酸鹽、山梨酸鉀、薑黃素、黃原膠。

混合物三：碳酸鎂、核黃素、α-生育酚、碳酸銨。

混合物四：碳酸銨、碳酸鈉、二磷酸鹽、α-生育酚、碳酸鎂、卵磷脂。

混合物五：檸檬酸、檸檬酸鈉、磷酸、硫化氨焦糖色素、安賽蜜鉀、阿斯巴甜、三氯蔗糖、阿拉伯膠、蘋果酸、巴西棕櫚蠟、紅椒萃取物、花青素、瓜爾膠、果膠。

哈佛大學（Harbard）公共衛生學院研究員杜夢西（Mengxi Du，譯音）表示，這些成分全部出現在單一食品中的情況相對少見，但有可能在一天中透過不同食物攝取到這些成分，尤其是在食用各種加工品時。混合物二中的角叉菜膠和山梨酸鉀存在於煉乳中，黃原膠常見於蛋黃醬和無麩質食品，奶油乾酪中則含有果膠。「這些都是人們在冰箱中常見的食品，有時會將它們混合在一起」。

研究人員發現，混合物二與混合物五，與第二型糖尿病風險增加有關。混合物二含有大量乳化劑和增稠劑，包括存於植物和加工肉類的角叉菜膠及改性澱粉，多用於穩定包裝的醬汁、湯等。混合物五含有人工含糖飲料常見成分如人工甜味劑等。

這項研究尚無法證明因果關係，仰賴參與者回憶飲食內容的方法相較不易，這些限制使研究很難得出有力結論。圖維爾表示，團隊還需更多研究。克里夫蘭（Cleveland）診所內分泌、糖尿病和代謝醫師里法尹（Tom Rifai）表示，這些添加劑可能是其他物質的標誌，而非直接導致第二型糖尿病。此外，某些食品添加劑對食品安全有重要作用，如山梨酸鉀可防止酵母和真菌在包裝食品中生長等。

上個月，衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）指示食品藥物管理局（FDA ）審查「公認安全」（Generally recognized as safe，GRAS）規範，該規範允許製造商在未經FDA審核情況下添加某些成分。

2023年，加州 成為首個禁止四種食品添加劑的州，包括溴化植物油（brominated vegetable oil）、溴酸鉀（potassium bromate）、丙基羥苯甲酸酯（propylparaben）和紅色染料三號（Red Dye No. 3）。今年前三個月，伊利諾、紐約、賓州等20個有類似禁令。