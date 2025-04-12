哄抬藥價官司 Apotex藥廠賠4000萬與州府和解

Apotex和解金的加入網站。（截自aggenericdrugs.com）

沙漠太陽報報導，學名藥廠Apotex可望與加州 達成和解，雖然Apotex始終否認有所不當，但願以4000萬美元化解哄抬藥價的官司。這些藥品用於治療痙攣、癲癇、氣喘、糖尿病 、高血壓 ，與化解血栓的稀釋劑。

詳細名單可至「scribd.com/document/843757251/Drugs-at-Issue-List」下載PDF檔，或至和解專用網站「aggenericdrugs.com」查詢。Apotex另外表示，這些涉及官司的藥品，其安全與效力沒有問題。

加州控告總部位於加拿大的Apotex，主因是他們涉嫌操控藥價、不當哄抬，並削弱競爭、限制交易方式。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，Apotex只是面臨反托拉斯與消保集體訴訟的多家藥廠之一，符合請領條件的加州居民應該儘快登記加入。

・適格民眾

購買期間自2009年5月1日至2019年12月31日，並居住在50州、華府，北馬里亞納群島、波多黎各、維京群島等屬地，可以索取賠償。但經銷商，或直接向Apotex購買，或旗下員工不得求償。

・如何申請

待法院正式同意Apotex與加州的和解後 ，才會正式開放聲請。希望屆時收到通知的人，可以先上「aggenericdrugs.com」或打1-866-290-0182登記。

・賠償金額

和解金當中的1762萬4403美元將分發給用藥民眾，但分配辦法還在協商當中，具體金額暫時不得而知，但原則上，購買使用越多的人，獲賠的金額也會越多。