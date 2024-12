迷你聖誕降臨曆CP值高 好市多開賣

12罐裝迷你聖誕降臨曆如今在好市多回歸。(Amazon.com)

The Kitchn報導,隨著年底佳節臨近,許多人開始「燒腦」,挑選價格實惠又美觀實用的禮品分送親友。好消息是,來自法國的Bonne Maman迷你聖誕降臨曆(Christmas Advent calender)於好市多 (Costco)回歸上架,消費者可用15.99美元價格買到12罐迷你果醬,CP值相當高,自用、送禮兩相宜。

這款深受許多消費者喜愛的聖誕降臨曆,通常以裝有24罐不同口味的迷你果醬與塗抹醬版本出售,今年好市多推出12罐裝的迷你版本,相當划算,可用於年節送給朋友、同事或成為秘密聖誕老人的完美禮物。

一般而言,一罐13盎司的Bonne Maman果醬通常售價7美元,若先前並不常購買該品牌果醬者,聖誕降臨日曆將是個好的入門選擇,消費者可在購買大罐之前先品嘗不同口味。

根據該品牌官網,Bonne Maman成立於法國西南一個小村莊,靈感來自家傳食譜 ,並以當地水果製作果醬與果凍。Bonne Maman這個名字在法語中為「祖母」之意,因他們的產品原料大多來自「祖母廚房裡的日常食材」。除果醬外,這家法國公司還生產其他產品如茶葉,及近期推出的榛果巧克力醬(hazelnut chocolate spread)等。

這款12天迷你聖誕降臨曆包含多款限量口味,如焦糖咖啡 (caramel with coffee)、蜂蜜櫻桃(cherry with honey)、玫瑰覆盆子(raspberry with rose)及肉桂紫無花果(purple fig with cinnamon)。想像一下在寒冷的冬季早晨,這些果醬搭配一片酸麵包吐司與熱咖啡的滋味將有多麼神奇!所有果醬都不含高果糖玉米糖漿、防腐劑或人工色素。