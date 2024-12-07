迷你聖誕降臨曆CP值高 好市多開賣

12罐裝迷你聖誕降臨曆如今在好市多回歸。（Amazon.com）

The Kitchn報導，隨著年底佳節臨近，許多人開始「燒腦」，挑選價格實惠又美觀實用的禮品分送親友。好消息是，來自法國的Bonne Maman迷你聖誕降臨曆（Christmas Advent calender）於好市多 （Costco）回歸上架，消費者可用15.99美元價格買到12罐迷你果醬，CP值相當高，自用、送禮兩相宜。

這款深受許多消費者喜愛的聖誕降臨曆，通常以裝有24罐不同口味的迷你果醬與塗抹醬版本出售，今年好市多推出12罐裝的迷你版本，相當划算，可用於年節送給朋友、同事或成為秘密聖誕老人的完美禮物。

一般而言，一罐13盎司的Bonne Maman果醬通常售價7美元，若先前並不常購買該品牌果醬者，聖誕降臨日曆將是個好的入門選擇，消費者可在購買大罐之前先品嘗不同口味。

根據該品牌官網，Bonne Maman成立於法國西南一個小村莊，靈感來自家傳食譜 ，並以當地水果製作果醬與果凍。Bonne Maman這個名字在法語中為「祖母」之意，因他們的產品原料大多來自「祖母廚房裡的日常食材」。除果醬外，這家法國公司還生產其他產品如茶葉，及近期推出的榛果巧克力醬（hazelnut chocolate spread）等。

這款12天迷你聖誕降臨曆包含多款限量口味，如焦糖咖啡 （caramel with coffee）、蜂蜜櫻桃（cherry with honey）、玫瑰覆盆子（raspberry with rose）及肉桂紫無花果（purple fig with cinnamon）。想像一下在寒冷的冬季早晨，這些果醬搭配一片酸麵包吐司與熱咖啡的滋味將有多麼神奇！所有果醬都不含高果糖玉米糖漿、防腐劑或人工色素。