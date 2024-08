《加州公投提案系列十之九》第35號提案 將MCO稅常態化

管理式醫療方案。(BHM Healthcare Solutions)

第35號提案意在將「管理式醫療組織稅」常態化。該稅針對「Anthem Blue Cross」、「L.A. Care」等管理式醫療組織(managed care organization,簡稱MCO),原本只收到2026財年,但提案希望繼續收下去,並且指定用途。

35號提案發動之際,正值加州 議員希望擴大Medi-Cal的適用範圍,納入符合收入條件但沒有公民身分者。醫療業者與倡議團體對這個做法有不同意見,因為加州對Medi-Cal 下的醫療服務並未給與同等報酬,提案正是希望增加此一經費

MCO稅是什麼?

加州的MCO稅長年收收停停,州長紐森 與州議會2023年夏季決定復徵,以使加州醫保Medi-Cal納入更多人。議會立法分析辦公室去年的推估是,2026財年前每年歲收可以增加60億元至90億元。

州議員認為稅收增加可以幫助調高Medi-Cal下的醫療服務給付。醫療業者則認為,Medi-Cal補助增加才能避免病患找不到醫生與等待過久等問題。

然而紐森2024年決定,將MCO稅撥給Medi-Cal其他計畫,而議會最後同意了,但MCO稅收還是保留一部分給醫療業者,只是增加幅度低於先前承諾。

提案的目標是?

35號提案希望明列MCO稅收的用途,並且限制議會改用的權力。提案要求修改門檻提高到,參眾兩會都有四分之三的絕對多數。

提案另外要求增設顧問委員會,專門對加州衛生保健服務部提供建議,經費由MCO支付,且成員來自醫生、醫院、診所、工會,或其他醫療相關團體。

MCO稅收怎麼用?

短期內,MCO稅收將依紐森更改前的方式,增加Medi-Cal下醫療機構的補助,以及協助醫事人員訓練等項目,另有部分投入Medi-Cal的基礎基金,即州府用來支援公共服務的資金。

自2027財年開始,MCO稅金將以新的公式分配給不同計畫,部分支出將視歲收多寡而定。

誰支持提案?

主要是由多個醫療團體組成的「Coalition to Protect Access to Care」,包括「加州醫院協會」(California Hospital Association)、「Planned Parenthood Affiliates of California」、工會、急救人員、社區健康中心。民主黨 與共和黨的加州黨部也都支持。