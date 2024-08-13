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《加州公投提案系列十之九》第35號提案 將MCO稅常態化

編譯胡立宗／綜合報導
管理式醫療方案。（BHM Healthcare Solutions）
管理式醫療方案。（BHM Healthcare Solutions）

第35號提案意在將「管理式醫療組織稅」常態化。該稅針對「Anthem Blue Cross」、「L.A. Care」等管理式醫療組織（managed care organization，簡稱MCO），原本只收到2026財年，但提案希望繼續收下去，並且指定用途。

35號提案發動之際，正值加州議員希望擴大Medi-Cal的適用範圍，納入符合收入條件但沒有公民身分者。醫療業者與倡議團體對這個做法有不同意見，因為加州對Medi-Cal 下的醫療服務並未給與同等報酬，提案正是希望增加此一經費

MCO稅是什麼？

加州的MCO稅長年收收停停，州長紐森與州議會2023年夏季決定復徵，以使加州醫保Medi-Cal納入更多人。議會立法分析辦公室去年的推估是，2026財年前每年歲收可以增加60億元至90億元。

州議員認為稅收增加可以幫助調高Medi-Cal下的醫療服務給付。醫療業者則認為，Medi-Cal補助增加才能避免病患找不到醫生與等待過久等問題。

然而紐森2024年決定，將MCO稅撥給Medi-Cal其他計畫，而議會最後同意了，但MCO稅收還是保留一部分給醫療業者，只是增加幅度低於先前承諾。

提案的目標是？

35號提案希望明列MCO稅收的用途，並且限制議會改用的權力。提案要求修改門檻提高到，參眾兩會都有四分之三的絕對多數。

提案另外要求增設顧問委員會，專門對加州衛生保健服務部提供建議，經費由MCO支付，且成員來自醫生、醫院、診所、工會，或其他醫療相關團體。

MCO稅收怎麼用？

短期內，MCO稅收將依紐森更改前的方式，增加Medi-Cal下醫療機構的補助，以及協助醫事人員訓練等項目，另有部分投入Medi-Cal的基礎基金，即州府用來支援公共服務的資金。

自2027財年開始，MCO稅金將以新的公式分配給不同計畫，部分支出將視歲收多寡而定。

誰支持提案？

主要是由多個醫療團體組成的「Coalition to Protect Access to Care」，包括「加州醫院協會」（California Hospital Association）、「Planned Parenthood Affiliates of California」、工會、急救人員、社區健康中心。民主黨與共和黨的加州黨部也都支持。

加州 紐森 民主黨

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