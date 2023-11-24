網購雖增 黑五線下血拚仍火

Best Buy推出閃購，吸引民眾網購。（取材自Best Buy官網）

「黑色星期五 」的到來，正式拉開年底購物季的序幕。隨著民眾網購習慣增加，很多商家黑五 的行銷策略，也逐漸向網路靠攏。例如黑五優惠在網路上搶先開啟，部分折扣僅在網上才有提供。不過有數據統計，實體店營業額占比，仍遠大於網購。

如今的「黑色星期五」，許多實體店早已沒有民眾前一晚（感恩節晚上）就在商場外排隊的現象。因為許多商家，都選擇在23日全天暫停營業，直至24日（黑五）早上，才開始實體店商品大促銷。例如沃爾瑪和標靶百貨（Target）、梅西百貨 、Best Buy等商家，在感恩節均全天閉門，直到24日清晨5時或6時，才恢復實體店的營業。而在此之前，這些賣場23日感恩節當晚，就開門迎接消費者「血拼」。

為應對感恩節當天實體店不開門的情況，許多商家推出網購選擇，還提供特殊折扣吸引消費者。例如備受華人喜歡的好市多，就在23日推出網購部分商品滿500減50元的優惠。標靶百貨、GameStop等，則放出網購獨享（online only）折扣。還有的商家，例如Best Buy等，則在網上推出閃購（Flash sale），給出限時超低價商品，吸引消費者網購。

不過黑五血拼，線上、線下購物方式各有千秋。南加州王女士介紹說，今年網上折扣開始得早，特別是早有購買打算的電子產品，實在忍不住，在黑五還沒到來前，就已下單購買好幾件。王女士說，如果網路和實體店折扣力度一樣，她會選擇直接在網上買，更加方便快捷。對於鞋子、衣服、包包，網上的款式比實體店更多樣，相比人擠人的實體店，她更喜歡在家完成購物。

王女士表示，雖然已經在網上購買好幾單，但她還是會在24日（星期五）出門逛逛。王女士說，主要想帶中國來的母親體驗一下美國黑五購物氣氛，母親是第一年在美國過黑五。親自去實體店購物，有時能淘到物美價廉的商品，並且經過親自挑選的商品，看得見、摸得著，不容易「踩雷」。

根據丕優（Pew）研究中心22日發布的報告，雖然美國網購銷售額連年遞增，但仍無法與實體店銷售抗衡。數據顯示，美國網路銷售額從99年至今，保持連續增長。一年當中，網路銷售額最高通常出現在第四季度，但與實體店銷售額相比，網路占比不高。例如，2022年第四季度（10至12月），網路銷售在總銷售額中，只占16.3%。