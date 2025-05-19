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彰化退休校長換跑道 朱治華管理面板廠

記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣舊館國小前校長朱治華，轉任面板產業擔任總經理。（記者簡慧珍／攝影）
彰化縣舊館國小前校長朱治華，轉任面板產業擔任總經理。（記者簡慧珍／攝影）

彰化縣舊館國小前校長朱治華退休後，轉進面板製造業，帶著教育與人文思想接管公司營運班隊，比照治校方式每周召開兩次晨會，也辦理專業研習，並建立由下而上的溝通管道，讓員工踏實肯學習，降低流動率。

56歲的朱治華是彰化女婿，婚後定居彰化，見媽媽年逾八旬無力獨自照顧重度腦麻弟弟，六年前他毅然退休，把媽媽和弟弟從高雄接來彰化。他原本要傳承媽媽手藝開自助餐店兼顧媽媽和弟弟，後來聽從大哥建議，兄弟二人齊心經營面板工廠。

朱治華大學主修語言教育，碩士攻讀體育，推廣全國國小發展樂樂棒球運動，也是手球國際裁判，對面板製造業一竅不通，進入工廠就向資深員工學習、請協力廠商工程師教導，重回學生角色上課、讀書，雖不會設計、維修，至少懂原理，也學會遠端操控系統。

他發現學校、公司管理有很大差異，朱治華說，當校長要建立領導風格與態度，當公司經理要想辦法「服人」，提升員工工作效率、專業效能，他舉辦晨會、研習加強人文素養，建立由下而上的溝通管道，他願傾聽、理解，留住員工的心。

朱治華現任創達科技總經理，公司交付一個平均年齡28歲的八人維修團隊，由他領導裝機、保修，全台跑透透，注入人文教育後，員工接到工作都很有耐心完成。

他說，相對於對手國家，台灣年輕人較有愛心和抗壓性，現在優勢是社區總體營造規畫、日照服務，年輕人不妨往這方面發展。

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