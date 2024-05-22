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PChome董事長詹宏志下廚 分享3道菜餚料理祕訣

黃筱晴
家樂福推出「作家買菜」系列專區，5月重磅邀請《舊日廚房》作者詹宏志於新店店親自示範與分享三道美味菜餚。（記者吳致碩／攝影）
家樂福推出「作家買菜」系列專區，5月重磅邀請《舊日廚房》作者詹宏志於新店店親自示範與分享三道美味菜餚。（記者吳致碩／攝影）

家樂福推出「作家買菜」系列專區，每個月邀請一位美食作家，挑選家樂福優質食材，將著作中的美食原汁原味重現，並於生鮮區設置專區，方便一站購足所有食材，邀請民眾一同跟隨作家筆觸，藉由買菜、做菜，與家人同享幸福生活滋味。

《舊日廚房》是詹宏志貫通家庭生活飲食史與人生故事的書寫。（記者吳致碩／攝影）
《舊日廚房》是詹宏志貫通家庭生活飲食史與人生故事的書寫。（記者吳致碩／攝影）

18日第二場活動重磅邀請《舊日廚房》作者、PChome董事長，同時也是「週三讀書會」發起人詹宏志，在家樂福新店店現場分享書中3道美食菜餚，每道菜都有背後生活故事以及詹宏志的獨家料理秘訣。活動現場吸引眾多假日購物民眾駐足參與，互動相當熱烈，多位獲得詹宏志親筆簽名及題文的民眾直呼有吃有拿還學到新菜色，收穫滿滿。

詹宏志也在臉書以「我的傅培梅時刻」為題，敘述自己在超大型家樂福門市眾人注視下做菜，過了一段年輕時不能想像的傅培梅時刻，戴著麥克風邊做邊講三道菜，花了接近一小時。「像是小時候街頭夜市讓我百看不厭的賣東西的武市，表演者一面插科打諢，一面展示商品性能，最後還要停下來兜售叫賣。昨天的場景非常相似，檯子搭在生鮮超市一角，開場前超市廣播攬客，邀請買菜顧客趨前觀看。…觀眾很捧場，目不轉睛，攝影不停，最後又排隊試吃，真的有回到童年的夜市情景。不管做得好不好，終究是人生難得的經驗…」。

義式蔬菜湯。（記者吳致碩／攝影）
義式蔬菜湯。（記者吳致碩／攝影）

詹宏志現場分享的菜色包括義大利蔬菜湯、桔香蛤蜊、和風牛排。義式蔬菜湯是詹宏志40歲開始學做菜時學的第一道菜，他分享「這是非常適合初學者的一道菜，可以用各種耐煮蔬菜、根莖類來做，冰箱裡有什麼就放什麼，透過長時間燉煮，不用擔心火候抓不準，若吃不完隔天熱了再吃也好吃。」而湯底的美味秘訣只有一個，「一定要準備洋蔥、西洋芹、胡蘿蔔，全部切丁先用橄欖油炒過，才能激發出芹菜香氣、洋蔥與胡蘿蔔的甜味，讓湯底更有層次。」

炒完蔬菜，加入雞高湯，詹宏志這次還加入家樂福都買得到的花椰菜、豆子、櫛瓜、番茄、甜椒，全部切丁一起燉煮，最後還會加入一點點白米，這是讓湯頭更濃稠的另一個小秘訣。

桔香蛤蜊。（記者吳致碩／攝影）
桔香蛤蜊。（記者吳致碩／攝影）

另一道桔香蛤蜊，則是太太從台式鹹蜆仔發想而來的中西合璧創意料理，靈魂就在於醃製的醬汁。詹宏志會選擇多種和風醬油、鰹魚醬油、一般醬油混合搭配，加入胡椒、甜椒粉、檸檬汁，再加蔥段、辣椒段、削一點檸檬皮屑，蛤蜊用滾水燙一下開個小口，撈起放入醬汁中醃漬6～8小時最好吃。詹宏志說，「醬汁充滿自由創作的空間，大家可以自己抓比例、疊加不同醬油變出豐富層次。」醃漬完的湯汁也不浪費，可以煮滾後用來滷筍子、豆皮，也非常美味。

而最後一道日式牛排，詹宏志謙虛地說，「也沒太複雜的技巧，只要記得肉要先退冰至差不多室溫再煮，且煎完一定要靜置5～10分鐘鎖住肉汁就好。」牛排煎完剩下的牛油，還可以用來煎家樂福的鮮切山藥、紅蘿蔔等配菜，或是煎個荷包蛋。料理過程中不經意分享的小祕技，都顯示了詹宏志料理時的細膩軌跡。

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