醫師壞掉以後...馬偕急診醫上班突中風 靠超強效復健菜單半年重回崗位

馬偕急診專科醫師鄭筆方中風成功復健重回工作崗位，舉行新書發表會。（記者翁唯真／攝影）

馬偕急診專科醫師鄭筆方去年8月突然在上班時間發生出血性中風 ，生活因此被迫停擺，他也從醫師變成病人的角色，他為了迅速回到正常生活，把握中風的黃金期努力復健，替自己設計一份「復健作戰課表」，復健場域不只在醫院，還包含自家廚房、客廳，再加上早上針灸、自主居家訓練等，順利於今年3月重回工作崗位。

去年8月24日晚上9時許，鄭筆方一如往常於急診室值班，但他突然發現自己左側肩膀有個「點狀」痠痛，一開始只是一個點，後來整隻手臂都失去知覺，當下他不急不徐替自己診斷，手臂失去知覺加上嘔吐症狀，八成是「出血性腦中風」。果然，經電腦斷層檢查確認右腦出血。

鄭筆方說，右腦的出血量雖然不多，但仍然造成他左邊肢體癱瘓，所幸右手的功能、認知語言都沒有受損。當天值班確診後立即開刀處置，住了多天的加護病房後，他如其他的中風患者一樣，得展開漫長的復健生活。

健保署雖提供「急性後期整合照護計畫」（PAC），協助患者從急性醫院轉銜至復健醫院接受照護，但他曾轉往其他醫院復健，不符合PAC轉銜資格，因此無法使用這項健保給付方案。

為了把握復健黃金期，他自費入住復健醫院，每天從早上8點練到下午5點，接受物理治療、職能治療、高壓氧、站立桌、下肢訓練及腳踏車等密集復健。

不料，治療約兩周後，醫院的評估報告卻預估，他4個月後最多只能在他人協助下站立5分鐘。這份報告讓他大受打擊，不斷反問自己「我的極限真的只有這樣嗎？」由於他認為每天僅15分鐘的職能治療真正有幫助，其餘訓練效果有限，最終決定離開醫院，自行設計復健計畫，希望突破醫療團隊對他的預測。

鄭筆方自此開始奔走台北多家醫院復健，但受限於健保規定，每天僅能選擇一家醫院接受健保復健。考量大腦神經重組需要高頻率、密集且持續的刺激，他為自己排出橫跨台北「3加1家」醫院的作戰課表，確保每天累積足夠的有效復健時數；此外，早上安排針灸調理氣血，返家後再進行自主訓練、補強功能，並由專業團隊持續監測，在安全範圍內展開高強度復健。

鄭筆方說，他始終提醒自己「能坐就不要躺，能站就不要坐」，並積極運用站立式輪椅、三輪車、動態貼布、彈力帶等輔具，搭配中醫針灸、重複經顱磁刺激治療（rTMS）、肉毒桿菌素注射及外骨骼復健機器人等自費療程，盡可能增加身體活動與神經刺激。後來發現自己的體力不足，並將心肺訓練納入復健計畫，逐步提升耐力與工作能力，最終在中風約6個月後，於今年3月重返職場，繼續投入救人的工作。

鄭筆方說，復健沒有奇蹟但一定要找對方法，不過每一個人的身心理狀況不同，各年齡層能接受的復健強度也不一，但在復健這條路上一定要相信「長時間投入就一定會看見進步」，如同股票一樣，長期投資最終一定會有所回報。

鄭筆方說，急診室的高壓工作，本身有高血壓問題，但卻是長期忽略，加上出血性中風比梗塞性中風還要嚴重，梗塞性打針後快速解決無須復健，但出血性卻會遇到漫長的復健之路，因此當出現警訊，務必記住口訣FAST，F臉歪、A手無力、S講話不清、T趕快打119等。

他也勉勵所有中風患者，復健不一定可以完全回到過去的狀態，而是透過復健，讓自己與生病後的自己共處，即使在知道自己已經不同後，仍願意再次出發。

鄭筆方將這段罹病過程，撰寫成書籍「醫生壞掉以後」，書中描述他在這六個月的復健日記，看他如何透過高效的復健計畫重啟人生，18日他於REEDS書店舉辦新書發表會，他的兩個小孩也出席，給予爸爸最大的支持與鼓勵。

馬偕急診專科醫師鄭筆方舉行新書發表會，勉勵所有患者，復原不一定是回到過去。真正重要的，從來不是變回原來的模樣，而在知道自己已經不同之後，仍願意再次出發。（記者翁唯真／攝影）

馬偕急診專科醫師鄭筆方中風成功復健重回工作崗位，舉行新書發表會，一雙兒女給予爸爸勉勵。（記者翁唯真／攝影）