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PFAS從哪來？醫：飲水、外帶包裝、衣物都是潛在來源

記者翁唯真／台北即時報導
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有民眾抽血發現體內PFAS（全氟及多氟烷基物質）濃度偏高，第一個反應往往是已不用...
有民眾抽血發現體內PFAS（全氟及多氟烷基物質）濃度偏高，第一個反應往往是已不用不沾鍋了，怎麼還會超標。示意圖。（聯合報系資料照）

有民眾抽血發現體內PFAS（全氟及多氟烷基物質）濃度偏高，第一個反應往往是已不用不沾鍋了，怎麼還會超標。專家指出，不沾鍋只是PFAS眾多來源之一，真正需要留意的是飲水、食品包裝、防水用品、家具及室內灰塵等日常暴露，長期累積才是關鍵。

PFAS因具有防水、防油、防汙及耐熱特性，過去廣泛應用於機能衣、防水鞋、防汙家具、外帶食品包裝、部分化妝品及消防泡沫。這類物質不易分解，會進入水源、土壤及食物鏈，也可能隨著產品老化釋放到室內灰塵，讓民眾在不知不覺中長期接觸。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，研究顯示，PFAS可在人體停留多年，可能影響甲狀腺與性荷爾蒙調節、免疫功能、肝臟脂質代謝、生殖功能及腎臟健康，也與血脂異常及部分癌症風險增加有關。

張家銘說，若住家鄰近工業區、機場、軍事基地、消防訓練場、垃圾掩埋場，或使用地下水、私人水井，可主動向供水單位查詢水質資訊；必要時可選擇具PFAS去除能力的逆滲透、活性碳或離子交換濾水設備，並依建議定期更換濾芯，因為單純煮沸無法有效去除PFAS。

張家銘表示，長期食用受汙染水域的魚貝類或固定來源食材，也可能增加暴露風險。此外，高溫、油膩食物若長時間放置於防油紙袋、紙盒等包裝，也可能增加接觸機會。建議外帶餐點回家後，盡快改放入玻璃、陶瓷或不鏽鋼容器，避免直接連同包裝加熱。

另外防水衣物、防汙家具、地毯及窗簾等用品磨損後，都會有暴露風險。張家銘建議，將這些功能性用品在日常生活中用在需要的時候就好，暴露別留在每天生活，逐步減少生活中使用。

張家銘表示，目前沒有任何保健食品被證實能直接排除PFAS，可以先從增加蔬菜、豆類、全穀、堅果等高纖食物攝取，維持規律排便，並追蹤血脂、肝腎功能、甲狀腺及代謝指標，更有助掌握健康狀況。

精華 FAQ

  • 除了不沾鍋，飲水、外帶食品包裝、防水衣物、防汙家具、地毯、窗簾與室內灰塵都可能是來源，且會隨產品老化持續釋放。

  • 住家鄰近工業區、機場、軍事基地、消防訓練場或垃圾掩埋場，或使用地下水、私人水井者，應主動查詢水質，降低長期暴露風險。

  • 可使用具PFAS去除能力的逆滲透、活性碳或離子交換濾水設備並定期換芯，外帶食物改放玻璃或陶瓷容器，少用功能性防水防汙用品。

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