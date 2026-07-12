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冬天過敏少發作？ 中醫「三伏貼」進入黃金期 醫：改善體質有條件

記者廖靜清／台北即時報導
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三伏貼以細辛、延胡索、白芥子、甘遂、生薑等藥材揉製成藥丸，以自黏貼布敷於患者背部...
三伏貼以細辛、延胡索、白芥子、甘遂、生薑等藥材揉製成藥丸，以自黏貼布敷於患者背部穴位。（聯合報系資料照）

每到冬天，冷空氣一來就鼻塞、流鼻水、打噴嚏，甚至氣喘反覆發作，不少過敏族群苦不堪言。中醫認為，這類容易在冬季加重的疾病，應該趁著一年中陽氣最旺盛的夏天提前調理，也就是俗稱的「冬病夏治」，其中最廣為人知的方法，就是每年三伏天進行的「三伏貼」。

今年三伏天將於7月15日進入初伏，7月25日中伏、8月14日末伏，各醫學中心及中醫診所也陸續開設三伏貼特別門診，吸引許多過敏患者提前調養體質，中醫師柯柏任表示，「冬病夏治」源自中醫「治未病」概念。

從中醫觀點來看，冬季人體陽氣內藏，若本身屬於虛寒體質，容易受到寒邪影響，導致過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎等疾病反覆發作。反觀夏季陽氣最旺盛，尤其三伏天氣血運行活絡、毛孔較易開張，此時利用溫熱性藥材貼敷特定穴位，可望提升陽氣、改善虛寒體質，降低冬季疾病發作機率。

所謂三伏貼，是將白芥子、細辛、甘遂、延胡索等辛溫中藥磨粉後，以薑汁調製成藥餅，貼敷於背部大椎、肺俞、定喘、膏肓等與呼吸系統相關穴位，透過穴位刺激與藥物作用，達到調理體質的目的。

柯柏任指出，三伏貼主要有三項作用，包括溫陽散寒、改善虛寒體質；調節免疫功能，部分研究發現可改善過敏反應相關指標。以及提升呼吸道防禦能力，減少冬季鼻炎、感冒及氣喘反覆發作。不過，目前醫學研究普遍認為，三伏貼可作為輔助治療方式，但療效仍因個人體質及疾病狀況而有所差異，不能完全取代既有藥物治療。

哪些人最適合接受三伏貼？柯柏任表示，臨床最常見的是過敏性鼻炎患者，尤其晨起容易連續打噴嚏、流清鼻水、鼻塞者。另外包括遇冷容易發作的氣喘、慢性支氣管炎、反覆呼吸道感染，以及虛寒體質造成的胃痛、腹瀉、四肢冰冷，甚至寒濕型關節疼痛，也都是常見適應症。

不過，並非所有人都適合接受三伏貼。柯柏任說，孕婦、一歲以下幼兒、正值感冒發燒或急性感染期間、有嚴重濕疹或皮膚傷口者，以及糖尿病控制不佳、有出血傾向者，都應避免貼敷。若屬容易口乾舌燥、便秘、長痘痘等偏熱性體質，也需經中醫師辨證評估後再決定是否適用。

貼敷時間方面，成人每次約2至6小時，兒童約1至2小時即可，若皮膚出現輕微溫熱、泛紅屬正常反應。若出現劇烈刺痛、水泡或明顯灼傷，應立即取下並就醫。貼敷期間也建議避免冷飲、生冷食物、過度吹冷氣及劇烈流汗，以免影響治療效果。

精華 FAQ

  • 三伏貼是將辛溫中藥調成藥餅，貼在背部特定穴位，利用三伏天陽氣旺、毛孔易開的時機，幫助溫陽散寒、調整虛寒體質，期望減少冬季過敏與呼吸道症狀發作。

  • 臨床上以過敏性鼻炎患者最常見，特別是晨起打噴嚏、流鼻水、鼻塞者；另外，遇冷就發作的氣喘、慢性支氣管炎、反覆呼吸道感染，以及虛寒型胃痛、腹瀉也常被建議評估。

  • 孕婦、1歲以下幼兒、感冒發燒或急性感染者、嚴重濕疹或皮膚有傷口者，以及糖尿病控制不佳或有出血傾向者應避免；若出現劇痛、水泡或灼傷，要立刻取下並就醫。

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