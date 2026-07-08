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「斷食」也能控糖？醫：3絕招讓患者安全達標

記者謝進盛／台南即時報導
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衛福部新營醫院新陳代謝科醫師黃如來。（記者謝進盛／翻攝）
衛福部新營醫院新陳代謝科醫師黃如來。（記者謝進盛／翻攝）

坊間「168斷食」引發高度討論，有糖尿病患者詢問是否能透過斷食來改善血糖？醫師提醒，糖尿病患若自行貿然斷食反可能引發嚴重低血糖風險，更提出，「調藥」、「漸進」、「監測」安全斷食三絕招，強調醫療團隊介入重要性。

衛福部新營醫院新陳代謝科醫師黃如來提醒，臨床上最擔心患者自行嘗試斷食，沒調藥就斷食，等於是高風險低血糖的組合。

黃如來提出執行斷食的三大關鍵步驟：

1. 先「調藥」，再談斷食：這是最關鍵的一步。若患者使用特定藥物（如胰島素、Glimepiride、Gliclazide等），在禁食期間仍會強效刺激胰島素分泌，極易導致低血糖，必須先由醫師調整處方。

2.從「漸進式斷食」開始：不要直接進入16:8，建議從12:12開始，循序漸進至14:10，待身體穩定後再進階，以避免血糖劇烈波動。

3. 用「監測」取代猜測：斷食效果應看數據。患者須確實測量空腹與飯後血糖，並隨時留意手抖、冒冷汗等低血糖警示症狀。

新營醫院藥劑科主任林家安特別補充說明，糖尿病藥物種類繁多，作用機轉各異。許多患者不清楚自己服用的藥物是否屬於「禁食期間會過度刺激胰島素」的類型，建議患者在改變飲食模式前，務必與藥師討論現行藥物的給藥時間與劑量。

新營醫院呼籲，糖尿病患切勿輕信網路偏方或盲目跟風。若有意嘗試任何新的飲食模式，請至新陳代謝科掛號諮詢，讓專業醫療團隊進行精準評估。

糖尿病患若自行貿然斷食反可能引發嚴重低血糖風險，醫師提出，「調藥」、「漸進」、「...
糖尿病患若自行貿然斷食反可能引發嚴重低血糖風險，醫師提出，「調藥」、「漸進」、「監測」安全斷食三絕招，強調醫療團隊介入重要性。（記者謝進盛／翻攝）

精華 FAQ

  • 因為部分降血糖藥物如胰島素或磺醯脲類，在禁食時仍會強力刺激胰島素分泌，若未先調藥就斷食，容易造成嚴重低血糖，風險很高。

  • 建議先由醫師評估並調整藥物，再從12:12開始，視身體狀況逐步進階到14:10甚至16:8，避免一次改變太大造成血糖劇烈波動。

  • 患者要定期量測空腹與飯後血糖，確認數值變化是否穩定，同時留意手抖、冒冷汗、頭暈等低血糖症狀，必要時立即就醫或調整飲食與用藥。

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