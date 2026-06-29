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「喘、腫、累」不一定是老化 60歲男竟查出罕見隱形心臟病

記者游振昇／台中即時報導
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衛福部豐原醫院核子醫學科主任賴勇祈表示，一名60多歲男性近年反覆因心衰竭住院，不...
衛福部豐原醫院核子醫學科主任賴勇祈表示，一名60多歲男性近年反覆因心衰竭住院，不僅經常胸悶、呼吸喘，雙腳也反覆水腫，透過最新核子醫學影像技術，揪出罹患罕見的「轉甲狀腺素蛋白型心臟類澱粉沉積症（ATTR-CM）」。（衛福部豐原醫院提供）

一名60多歲男子近年反覆因心衰竭住院，常胸悶、呼吸喘，雙腳也反覆水腫，原以為只是年紀大、心臟退化，轉診至台灣衛福部豐原醫院檢查，透過核子醫學影像技術，揪出罹患罕見的「轉甲狀腺素蛋白型心臟類澱粉沉積症（ATTR-CM）」。豐原醫院核子醫學科主任賴勇祈指出，ATTR-CM是一種因異常蛋白沉積在心肌內，致心臟逐漸僵硬、肥厚，進而引發心衰竭的疾病，容易被誤認為老化，被稱為容易被忽略的「隱形心臟病」。

核子醫學科主任賴勇祈表示，患者長期受不明原因心臟衰竭所苦，期間多次住院治療，影像檢查雖顯示心室壁異常增厚，始終無法確認真正病因，經豐原醫院心臟內科與核子醫學科跨團隊評估後，安排接受「Tc-99m PYP（Technetium-99m Pyrophosphate）心肌掃描」，結果顯示心肌有明顯放射性攝取，符合ATTR-CM典型特徵，後續再透過血液檢查排除AL型類澱粉沉積症後，順利確立診斷，並接受相應治療，目前病情已獲穩定控制。

賴勇祈表示，過去若要確診心臟類澱粉沉積症，常需仰賴侵入性的心肌切片檢查，增加患者風險，也讓不少高齡患者卻步，如今透過Tc-99m PYP核醫掃描，只需接受非侵入性檢查，即可協助醫師辨識ATTR類型的心肌澱粉沉積，提升診斷準確率，也減少不必要的侵入性檢查。

他說明，ATTR-CM近年逐漸受到醫界重視，因其實際盛行率可能比想像中更高，尤其當患者出現不明原因心衰竭、心臟肥厚、心律不整，甚至同時伴隨雙側腕隧道症候群、腰椎狹窄等問題時，都應提高警覺，及早接受專業評估。

賴勇祈提醒，ATTR-CM若能及早診斷、及早介入治療，有機會延緩心臟功能惡化、降低反覆住院風險，隨精準醫療發展，近年已有針對轉甲狀腺素蛋白穩定化的相關藥物，可協助控制病程，「早期發現」成為治療關鍵。豐原醫院表示，核子醫學影像除可應用於心肌掃描外，也可依臨床需求搭配腦部灌流檢查，協助醫師更全面掌握患者整體狀況，朝向跨專科整合照護與精準醫療邁進。

（左圖）平面影像顯示心肌呈現強烈的放射性同位素攝取，且其攝取強度超過肋骨的攝取量...
（左圖）平面影像顯示心肌呈現強烈的放射性同位素攝取，且其攝取強度超過肋骨的攝取量。 （右圖）單光子電腦斷層掃描（SPECT/CT）影像顯示放射性藥物明顯且均勻地沉積在左心室心肌壁，而非滯留於心室腔內的血液池中。（衛福部豐原醫院提供）

精華 FAQ

  • 他反覆胸悶、呼吸喘、雙腳水腫，且多次因心衰竭住院，影像也見心室壁增厚，因此常被以為是年紀大造成的心臟退化，延誤了真正病因的發現。

  • 醫師先安排Tc-99m PYP心肌掃描，發現心肌有明顯放射性攝取，符合ATTR-CM特徵；之後再以血液檢查排除AL型類澱粉沉積症，最後確立診斷。

  • ATTR-CM會讓異常蛋白沉積在心肌，使心臟逐漸僵硬肥厚並惡化成心衰竭；若及早診斷，可透過相關藥物與照護延緩病程，降低反覆住院風險。

心臟病

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